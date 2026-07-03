Todo sobre pensiones en Argentina: clasificación y características

En Argentina, el sistema de pensiones ha evolucionado desde su creación en 1904, y hoy ofrece diversas modalidades que se adaptan a las necesidades de los ciudadanos. Este artículo explica los tipos de pensiones y sus diferencias de manera clara y accesible.

Hoy 18:02

En Argentina, el sistema de pensiones es un tema de gran importancia para millones de ciudadanos. Desde su instauración en 1904 con la Ley de Jubilaciones, este sistema ha pasado por varias reformas y adaptaciones. Actualmente, existen diferentes tipos de pensiones que se ajustan a las circunstancias particulares de cada individuo.

Uno de los tipos más conocidos es la pensión por jubilación, que se otorga a aquellos trabajadores que han alcanzado la edad mínima y han cumplido con los años de aportes necesarios. En Argentina, la edad de jubilación es de 65 años para hombres y 60 años para mujeres, aunque existen excepciones en ciertos casos, como la actividad docente o la minería.

Otra modalidad es la pensión por invalidez, la cual se concede a personas que, debido a una enfermedad o accidente, no pueden continuar trabajando. Para acceder a esta pensión, es esencial contar con un certificado médico que valide la incapacidad.

Además, está la pensión por fallecimiento, que beneficia a los familiares de un trabajador que ha fallecido. Esta pensión puede ser solicitada por el cónyuge, hijos o, en algunos casos, padres del fallecido, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la legislación.

En cuanto a las diferencias, cada tipo de pensión tiene requisitos específicos y montos que pueden variar. Por ejemplo, el cálculo de la pensión por jubilación se basa en los aportes realizados durante la vida laboral, mientras que la pensión por invalidez puede determinarse a partir de un monto fijo más un porcentaje de los aportes.

Es importante mencionar que el sistema previsional argentino ha sido objeto de críticas y reformas en las últimas décadas, buscando mejorar su sustentabilidad y adaptarse a las nuevas realidades económicas del país. En este contexto, los ciudadanos deben estar informados sobre sus derechos y opciones en el ámbito de las pensiones.

Para aquellos que estén considerando iniciar el trámite de una pensión, es recomendable acudir a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para obtener información actualizada y asesoramiento sobre los requisitos y procedimientos necesarios. Así, podrán tomar decisiones informadas sobre su futuro económico.