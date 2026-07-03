El intendente supervisó trabajos de mejora urbana y participó de una jornada en la que el municipio brindó atención médica, asesoramiento, actividades recreativas y otros servicios gratuitos para los vecinos.

Hoy 13:45

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, encabezó un Operativo de Integración Social en el barrio 9 de Julio, donde el municipio desarrolló obras de infraestructura y brindó diversos servicios gratuitos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos.

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La actividad contó con la presencia del jefe comunal, quien estuvo acompañado por autoridades del Ejecutivo y Legislativo municipal, en una jornada que permitió acercar múltiples beneficios a la comunidad y responder a distintas necesidades del sector.

En el marco del operativo, personal municipal llevó adelante trabajos de reacondicionamiento de calles mediante tareas de nivelación, aporte de suelo y colocación de base estabilizada, con el propósito de optimizar la transitabilidad y las condiciones de circulación en el barrio.

Asimismo, se realizaron tareas de reposición de luminarias y de reconversión del alumbrado público con luminarias LED, una intervención que permitirá mejorar la seguridad, incrementar la eficiencia energética y brindar una mejor iluminación en los espacios públicos.

Además de las obras de infraestructura, los vecinos pudieron acceder a una amplia variedad de servicios gratuitos, entre ellos asistencia médica y social, asesoramiento y entrega de la tarjeta SUBE, una merienda comunitaria, experiencias de realidad virtual, juegos recreativos y didácticos para los niños, sorteos de pósters y entradas para funciones del Cine Teatro Municipal Renzi, además de una radio abierta que promovió la participación de la comunidad.

De este modo, el municipio de La Banda continúa desarrollando operativos integrales en distintos barrios de la ciudad, acercando obras, servicios y generando espacios de encuentro que fortalecen el vínculo entre el Estado municipal y los vecinos, promoviendo una gestión cercana y orientada a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

En la ocasión, el intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó lo siguiente: “Hoy hemos llegado nuevamente al barrio 9 de Julio con un importante operativo integral que comprendió el mejoramiento de las calles, aporte de suelo y base estabilizada, colocación de luminarias y reconversión lumínica LED de forma parcial ya que todavía se mantienen algunas lámparas de sodio.

Lo más importante es que hemos podido conversar con los vecinos sobre las mejoras que venimos haciendo en el barrio 9 de Julio. Por ejemplo, ahora estamos en la intersección de las calles Aguirre y Pardos dónde venimos trabajando en una importante obra de extensión de agua potable.

Hasta hace poco este sector tenía agua pero a través de cañerías que no eran técnicamente las correctas. Hoy se está haciendo como corresponde. Por lo tanto, estamos muy contentos por la recepción de los vecinos, por el afecto de los vecinos y por la gran convocatoria que tuvo el operativo de integración social.

Tenemos el compromiso de continuar trabajando en mejorar el barrio. Quiero decir que al barrio este hemos venido como a todos los demás en varias oportunidades y siempre con mejoras. Así que cada vez que venimos avanzamos en una obra o en un servicio en beneficio de cada uno de los vecinos”.

Agregó: “Durante el operativo destaqué el trabajo de los dirigentes que conforman la Junta Vecinal, porque a través de esta Junta Vecinal, que es nada más y nada menos que la institucionalización del barrio que le otorga el municipio a través de un decreto, con un libro de actas y sellos.

De este modo, los vecinos pueden gestionar más cercanamente con cada una de las autoridades y con cada una de las áreas. Por eso permanentemente estamos pregonando e invitándolos los vecinos a que en cada uno de los barrios se forme una Junta Vecinal.

Después es importante el compromiso que tienen los dirigentes para trabajar y llevar las mejoras a cada uno de los barrios. Entonces hay que valorar ese esfuerzo, ese trabajo que hacen cada uno de ellos y a los vecinos que los acompañan.

Es importante que alguien haga ese trabajo que uno no puede hacer muchas veces. Así que, felicitaciones para la Junta Vecinal del Barrio 9 de Julio y los dirigentes que trabajan en este sector”.