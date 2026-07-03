El gobernador Elías Suárez encabezó la inauguración de la Feria Artesanal 2026 en el Parque Aguirre

Junto a la intendenta Norma Fuentes, dejó formalmente inaugurada la muestra en Changolandia en el marco de los festejos por el 473° aniversario de la Madre de Ciudades. La feria reúne más de 900 stands y se extenderá hasta el 26 de julio.

Hoy 14:41

El gobernador Elías Suárez, acompañado por la intendenta de la Capital, Norma Fuentes, encabezó este viernes al mediodía la inauguración oficial de la Feria Artesanal 2026 en el predio de Changolandia del Parque Aguirre, dando inicio a las actividades por el 473° aniversario de la fundación de la Madre de Ciudades.

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Del acto también participaron el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo; los senadores Gerardo Zamora y José Emilio Neder; y el secretario de Coordinación, Mario Benavente, entre otras autoridades.

Tras el corte de cintas, el mandatario realizó un recorrido por los distintos stands, donde dialogó con artesanos y emprendedores de Santiago del Estero y de otras provincias que forman parte de esta nueva edición de la feria.

La muestra reúne a más de 900 puestos de artesanos y emprendedores de diversos rubros, con propuestas de artesanías, gastronomía y productos regionales. Permanecerá abierta al público hasta el domingo 26 de julio, en los siguientes horarios: de lunes a jueves, de 14 a 23, y viernes, sábados, domingos y feriados, de 11 a 00.

En diálogo con la prensa, el gobernador Suárez destacó: “Estamos muy contentos de acompañar una nueva edición de la Feria Artesanal, en el marco del cumpleaños de la ciudad, reafirmando nuestra identidad como pueblo y acompañando a todos los vecinos en este mes de festejos”.

Asimismo, recordó el origen de esta propuesta al señalar: “Hoy, después de 20 años, esta fiesta se ha consolidado como un festejo de todos los santiagueños”.

Por su parte, la intendenta Norma Fuentes resaltó la importancia de esta edición al expresar: “Esta es una edición muy particular de la Feria Artesanal. No solo celebramos los 473 años de la ciudad, sino que también contamos con más de 900 puestos de artesanos. Es una gran jornada para compartir cultura, gastronomía y distintas propuestas para toda la comunidad”.