Asalto armado en barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy

Un hombre fue víctima de un asalto a mano armada en el barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy cuando intentaba vender un teléfono celular.
Un reciente asalto a mano armada ha conmocionado al barrio Mariano Moreno en San Salvador de Jujuy, donde un hombre fue interceptado por tres sospechosos mientras intentaba realizar una transacción por un teléfono celular. El incidente ocurrió cuando la víctima llegó a un punto de encuentro acordado para entregar el dispositivo.
El hecho se produjo días atrás, cuando el denunciante había acordado la venta del teléfono móvil y se dirigía a la esquina de las calles Falucho y México, donde se iba a encontrar con un comprador. Este encuentro se había fijado previamente, con la esperanza de concluir la transacción sin inconvenientes.
Sin embargo, al llegar al lugar, la víctima fue abordada por dos hombres adicionales, quienes se unieron al primero. En ese momento, uno de los sospechosos sacó un arma de fuego y amenazó al denunciante, exigiéndole la entrega del teléfono.
Ante la inminente amenaza y el temor por su seguridad, el hombre no tuvo más opción que entregar el dispositivo que había vendido. Posteriormente, se retiró rápidamente del lugar, angustiado por la situación que acababa de vivir.
Los tres asaltantes, tras consumar el delito, huyeron a pie por las calles adyacentes del barrio Mariano Moreno, mientras que el joven, aún en estado de shock, se dirigió horas más tarde a la Seccional 59° para presentar una denuncia formal.
En su declaración, el denunciante proporcionó una descripción detallada de los sospechosos, lo que podría facilitar la identificación y captura de los delincuentes involucrados en este asalto armado.