Quimilí vive su 122° aniversario con dos noches de festival y un fin de semana a pura celebración

La ciudad atraviesa los festejos centrales por su cumpleaños con propuestas culturales, deportivas y artísticas. Este viernes y sábado se desarrollará el gran festival en el playón de la terminal, mientras que el domingo será el acto central.

Hoy 14:48

La ciudad de Quimilí transita los días más importantes de la celebración por su 122° aniversario, con una agenda cargada de actividades culturales, deportivas y recreativas que reúnen a cientos de vecinos y visitantes de la región.

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Luego de una intensa semana con competencias deportivas, noches culturales, reconocimientos a vecinos destacados, un café literario y ferias de emprendedores y artesanos, la expectativa se centra ahora en el Gran Festival Aniversario, que se desarrollará este viernes y sábado en el playón de la terminal de ómnibus.

La primera noche contará con una variada cartelera artística encabezada por Yuthiel, Jorge Daniel Vélez y Los Libres, Juampi y Los Apasionados, entre otros artistas que brindarán un espectáculo para el público local y regional.

Las actividades continuarán el sábado desde la mañana con una maratón aniversario y una bicicleteada familiar, propuestas que buscan fomentar la participación comunitaria y el espíritu festivo. Por la noche, la ciudad vivirá la tradicional vigilia con un festival que tendrá en escena a Los Herrera, Franco Arroyo, Dany Hoyos, Los Arcanos del Desierto, Franco Escobedo y Grito del Monte, junto a artistas invitados.

Durante toda la semana, las ferias de emprendedores, artesanos y productores locales se consolidaron como uno de los puntos de encuentro más concurridos, generando un espacio de intercambio y movimiento económico para las familias de la ciudad.

Los festejos culminarán el domingo con el acto central por el 122° aniversario de Quimilí, previsto para las 15 horas, con la participación de autoridades, instituciones educativas, organizaciones intermedias y la comunidad en general.

El intendente Diego Ponti invitó a los vecinos a sumarse a las actividades y destacó el trabajo realizado para ofrecer una celebración a la altura de la historia de la ciudad, subrayando la importancia de estos eventos para fortalecer la identidad local y promover la cultura quimilense.

Con una fuerte expectativa de participación, Quimilí se prepara para vivir un fin de semana multitudinario de música, deporte y cultura en el marco de un nuevo aniversario de su fundación.