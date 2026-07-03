Quimilí vive su 122° aniversario con dos noches de festival y un fin de semana a pura celebración

La ciudad atraviesa los festejos centrales por su cumpleaños con propuestas culturales, deportivas y artísticas. Este viernes y sábado se desarrollará el gran festival en el playón de la terminal, mientras que el domingo será el acto central.
La ciudad de Quimilí transita los días más importantes de la celebración por su 122° aniversario, con una agenda cargada de actividades culturales, deportivas y recreativas que reúnen a cientos de vecinos y visitantes de la región.
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Luego de una intensa semana con competencias deportivas, noches culturales, reconocimientos a vecinos destacados, un café literario y ferias de emprendedores y artesanos, la expectativa se centra ahora en el Gran Festival Aniversario, que se desarrollará este viernes y sábado en el playón de la terminal de ómnibus.
La primera noche contará con una variada cartelera artística encabezada por Yuthiel, Jorge Daniel Vélez y Los Libres, Juampi y Los Apasionados, entre otros artistas que brindarán un espectáculo para el público local y regional.
Las actividades continuarán el sábado desde la mañana con una maratón aniversario y una bicicleteada familiar, propuestas que buscan fomentar la participación comunitaria y el espíritu festivo. Por la noche, la ciudad vivirá la tradicional vigilia con un festival que tendrá en escena a Los Herrera, Franco Arroyo, Dany Hoyos, Los Arcanos del Desierto, Franco Escobedo y Grito del Monte, junto a artistas invitados.
Durante toda la semana, las ferias de emprendedores, artesanos y productores locales se consolidaron como uno de los puntos de encuentro más concurridos, generando un espacio de intercambio y movimiento económico para las familias de la ciudad.
Los festejos culminarán el domingo con el acto central por el 122° aniversario de Quimilí, previsto para las 15 horas, con la participación de autoridades, instituciones educativas, organizaciones intermedias y la comunidad en general.
El intendente Diego Ponti invitó a los vecinos a sumarse a las actividades y destacó el trabajo realizado para ofrecer una celebración a la altura de la historia de la ciudad, subrayando la importancia de estos eventos para fortalecer la identidad local y promover la cultura quimilense.
Con una fuerte expectativa de participación, Quimilí se prepara para vivir un fin de semana multitudinario de música, deporte y cultura en el marco de un nuevo aniversario de su fundación.