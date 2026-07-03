"En Loreto las prioridades del actual gobierno municipal están alteradas"

El candidato a intendente por el frente Encuentro Cívico cuestionó la gestión municipal, apuntó a la falta de políticas sociales y propuso un plan centrado en comedores, servicios básicos y modernización.

Hoy 13:37

El candidato a intendente de Loreto por el frente Encuentro Cívico, José Luis Artaza, cuestionó con dureza la actual gestión municipal y aseguró que “las prioridades están alteradas”, al tiempo que planteó una serie de propuestas enfocadas en lo social y la modernización de la comuna.

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En diálogo con Radio Panorama, el diputado provincial expresó su desacuerdo con el rumbo del gobierno actual y remarcó la falta de políticas vinculadas a la vivienda y la asistencia social. “No estamos de acuerdo con el gobierno que se lleva adelante, se resume diciendo que las prioridades están alteradas. No se han hecho viviendas, que es un pilar fundamental del gobierno de la provincia. Abrazamos la cuestión social con comedores y asistencia a la gente y eso se ve muy poco”, sostuvo.

En esa línea, Artaza afirmó que su espacio busca “dignificar el Frente Cívico y seguir trabajando” con una impronta más cercana a las necesidades de la población.

El candidato también apuntó contra el manejo económico del municipio y cuestionó el discurso oficial sobre las cuentas públicas. “Le voy a regalar al intendente un diccionario porque dice que la municipalidad tiene superávit y las cuentas ordenadas, pero los empleados municipales cobran el 15 o el 20 de cada mes y los comerciantes con los que hablo no me dicen lo mismo”, señaló.

Además, describió deficiencias en los servicios básicos y criticó las condiciones en las que se realiza la recolección de residuos. “Hay un discurso como si se viviera en otro lugar. En Loreto los muchachos levantan la basura empujando un carro con la mano”, afirmó.

Artaza también cuestionó el gasto en eventos públicos y lo contrastó con la falta de asistencia social. “El año pasado se hizo un cumpleaños de la ciudad que costó 600 millones de pesos, con cuatro escenarios, y al otro día no había recursos para asistir a las familias”, indicó. En ese sentido, recordó su experiencia de gestión: “He gobernado con Macri y en pandemia, y sin embargo los comedores funcionaban y se construían viviendas. Llevamos adelante una gestión pegada a lo social, algo que hoy no sucede” recordó sobre su gestión al frente de la comuna.

De cara a una eventual gestión, el candidato aseguró que su principal eje será la asistencia social. “Mi prioridad es lo social. No voy a ir a la municipalidad hasta que no estén los comedores funcionando”, enfatizó.

Entre sus propuestas, mencionó la implementación de herramientas tecnológicas para mejorar la gestión y la transparencia. “Queremos modernizar la ciudad, algo que no va a costar mucho dinero. Es fundamental que haya aplicaciones para que la gente sepa el estado de cuenta del municipio”, explicó.

También planteó mejoras en el sistema de recolección de residuos mediante tecnología. “La basura actualmente no se está levantando y quieren culpar al vecino. Cuando gobernábamos, se levantaba todos los días. Vamos a implementar una aplicación para saber dónde está el camión recolector”, indicó.

Asimismo, propuso una herramienta digital para que los vecinos puedan reportar problemas urbanos. “Con una aplicación el ciudadano podrá denunciar irregularidades, como la caída de un árbol o un poste, para que el municipio actúe rápidamente”, agregó.

Finalmente, Artaza remarcó la cercanía geográfica de Loreto con la capital provincial y planteó la necesidad de obras estructurales. “Loreto es prácticamente un barrio de Santiago porque está a 25 minutos. Tenemos el compromiso de las autoridades y la primera gran obra que vamos a hacer es solucionar el problema del agua, que es uno de los principales de la ciudad”, concluyó.

Por último, pidió el acompañamiento de los vecinos en las próximas elecciones: “Le pido al ciudadano su apoyo para hacer el Loreto que todos nos merecemos”.