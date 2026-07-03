La Interpol busca a la ucraniana Anastasia Berezovska por un atentado en Mónaco

Un tatuaje de serpiente. La mujer es señalada como la responsable del ataque contra el ucraniano Vadim Ermolaev y su familia, llevado a cabo este lunes en la puerta de su casa.

Hoy 14:26

Anastasiia B., una mujer ucraniana de 39 años, es morena, lleva un tatuaje "posiblemente de una serpiente", y efectuó "varios reconocimientos" de la zona donde se produjo el atentado en los días previos, en ocasiones "disfrazada de hombre", según explicó este viernes el fiscal adjunto del tribunal de Mónaco, Morgan Raymon, en una comparecencia de prensa.

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A la sospechosa se la busca por delitos de intento de asesinato, colocación de explosivos con intención delictiva en la vía pública y asociación ilícita, según la alerta roja emitida por Interpol.

Raymon detalló que los hechos llevan a pensar que "no actuó sola" y explicó que dos personas de sexo masculino fueron detenidas el miércoles, aunque las investigaciones no arrojaron por el momento pruebas de que estos participaran de manera activa, por lo que los arrestos fueron levantados.

El "último domicilio conocido" de Anastasiia B. está en Alemania, y de Mónaco huyó a través de Francia y luego Italia en un coche de alquiler, precisó Morgan Raymond durante una rueda de prensa.

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Heridos: un oligarca ucraniano, una mujer y un adolescente

La explosión fue desencadenada en la noche del 29 de junio a la entrada de un edificio entre el bulevar de Italia y la calle del reverendo padre Louis Frolla, y se activó mediante un dispositivo de control a distancia.

Las autoridades de Mónaco no confirmaron la identidad de las víctimas, pero, según diversas fuentes, el ataque tuvo como objetivo a Vadim Yermolaiev (también transliterado como Vadim Ermolaev), un acaudalado hombre de negocios originario de Ucrania, aunque con nacionalidad chipriota y residente en el pequeño estado mediterráneo de Mónaco desde 2021. Este oligarca ucraniano, su pareja y su hijo habrían resultado heridos en el ataque

El magnate, de 58 años, construyó su fortuna inicialmente en el negocio inmobiliario, aunque luego se diversificó a otros sectores. Había sido objeto de sanciones dictadas por las autoridades ucranianas, que le reprochaban haber continuado haciendo negocios tras la ocupación por Rusia de Ucrania en 2014 y en connivencia con Moscú.

La pareja de Ermolaev sería una mujer que se encuentra en estado aún muy grave y a la que hubo que practicarle una amputación de piernas, de acuerdo a la prensa local, y su hijo, un adolescente.

Pista terrorista descartada

La Fiscalía había descartado ya la pista terrorista al día siguiente de la explosión. Fuentes de la investigación consultadas por el canal francés de televisión BFM situaron en Alemania la búsqueda de Anastasiia B.

Y, efectivamente, la policía alemana confirmó este viernes que registró su domicilio en Alemania, pero no la localizó. "Se incautaron pruebas, que serán entregadas a las autoridades monegascas", indicó un comunicado de la policía de la región de Hesse (oeste) y la fiscalía de Fráncfort. "La mujer buscada se encuentra actualmente en paradero desconocido", añadieron.

El apartamento alquilado en el distrito de Main-Taunus fue registrado el jueves, tras las primeras conclusiones de las investigaciones "realizadas por las autoridades judiciales monegascas, que establecieron un vínculo con Hesse", según la misma fuente.