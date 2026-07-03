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SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 11º
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Locales

El municipio participó de actividades por el cierre del “Mes de la Prevención de las Adicciones”

Representantes del municipio participaron de un encuentro provincial que reunió a jóvenes líderes y especialistas para abordar la prevención de consumos problemáticos desde la inteligencia emocional.

Hoy 13:58

La Dirección de Prevención en Adicciones, perteneciente a la Secretaria de Coordinación y Desarrollo Territorial de La Municipalidad de La Banda, asistió al cierre del “Mes de la Prevención de las Adicciones” que tuvo lugar en las instalaciones del FORUM.

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Dichos objetivos fueron organizadas por la Fundación Nocka Munayki (Yo te Quiero) en conjunto con la Dirección de Adicciones de la Provincia (DiGAIA), donde se llevó a cabo un encuentro especialmente pensado para jóvenes líderes, referentes juveniles y voluntarios de toda la provincia.

Las actividades se desarrollaron bajo el lema: “La inteligencia emocional como herramienta para el liderazgo juvenil y la construcción de proyectos de vida saludables” estuvieron a cargo del Dr. Arnaldo Canales de Chile, experto en inteligencia emocional.

La participación del municipio en este tipo de actividades tiene una mayor importancia ya que representan la adquisición de nuevas herramientas para fortalecer la red preventiva local con ejes en la formación comunitaria y el trabajo territorial. Además de fortalecer el trabajo de prevención comunitaria, educativa, laboral y de asistencia integral.

Cabe destacar, que la Dirección de Prevención en Adicciones ofrece su servicio de asesoramiento de lunes a viernes de 8 a 13 en las instalaciones del área de Salud sita en Av. Besares y Alem.

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