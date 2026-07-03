Multitudinario lanzamiento a la reelección de Julio Ernesto Castro en Añatuya

El acto se llevó a cabo en una sede partidaria colmada en su interior y adyacencias.

Hoy 11:51

Ante marco multitudinario de militantes en una colmada sede partidaria, donde incluso debieron instalarse dos carpas para que el público que permanecía en el exterior pudiera protegerse de las bajas temperaturas, el peronismo de Añatuya concretó el lanzamiento como candidato a la reelección del actual intendente Dr. Julio Ernesto Castro, quien lleva adheridas tres listas colectoras de concejales.

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El acto se desarrolló con la presencia del senador nacional y titular del PJ santiagueño, José Emilio Neder; el vicegobernador, Dr. Carlos Silva Neder; los ministros de Gobierno, Dr. Bernardo José Herrera; y de Producción, Ing. Néstor Machado; y el diputado nacional Dr. Marcelo Barbur, entre otras autoridades.

Abrió el acto Silva Neder, remarcando “la unidad del peronismo y también la amplia convocatoria a todos los demás sectores de la ciudad, para que Añatuya siga teniendo crecimiento y desarrollo.

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Castro

A su turno el intendente Castro, quien va por su cuarto mandato al frente del Municipio, remarcó: “Como dije anoche durante la inauguración de la obra del Paseo Belgrano, gracias a Dios nací en Añatuya, me fui a estudiar, me recibí, volví y me quedé aquí al servicio de mi ciudad”.

En otro párrafo mencionó: “Nos hace felices ver tantos jóvenes en este acto, con esa voluntad y empatía social que transmite el peronismo. Nos deja tranquilos ver que la renovación se va dando, con unidad también porque los pueblos como los nuestros necesitan ser gestionados por movimientos populares fuertes que defiendan y acompañen a su gente, todo lo contrario de lo que hace hoy a nivel nacional la derecha que gobierna el país, apretando el estómago del pueblo y cortando obras que nos correspondían y teníamos aprobadas como la Ruta a Los Juríes y las cloacas”.

Neder

El cierre estuvo a cargo de José Emilio Neder, quien en principio transmitió a Castro “los afectuosos saludos del gobernador Elías Suárez y del senador Gerardo Zamora”.

Luego agregó: “Venimos a acompañar al Dr. Julio Castro porque es un gran militante peronista que entiende la política desde el corazón, y que en su gestión lleva el escritorio a cada barrio comprometido con su ciudad y con cada vecino, caminando las mismas calles, transitando los mismos lugares y sintiendo las mismas cosas. Por eso el 2 de agosto seguirá siendo el intendente de Añatuya. Muchas gracias por el cariño y acompañamiento de siempre”, concluyó.