Nagelsmann dejó la selección de Alemania y Klopp aparece como el principal candidato

La eliminación ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 precipitó el final del ciclo del entrenador. La Federación Alemana ya inició gestiones para contratar a Jürgen Klopp.

Hoy 10:55

La eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 sigue generando consecuencias. Luego de la sorpresiva caída por penales frente a Paraguay, Julian Nagelsmann presentó su renuncia como entrenador de la selección germana, poniendo fin a un ciclo que terminó antes de lo esperado y dejando al equipo en plena búsqueda de un nuevo rumbo.

A través de un mensaje difundido tras su salida, el joven entrenador explicó los motivos de su decisión. “He pensado mucho desde la eliminación. La decisión no ha sido nada fácil para mí”, expresó. Además, agregó: “Mi máxima prioridad siempre ha sido el éxito del equipo. Tras una decepción tan amarga, merecen la oportunidad de un nuevo comienzo. Me duele haberlos decepcionado y no haber podido darles noches de fútbol más memorables en este Mundial”.

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) confirmó oficialmente la desvinculación mediante un comunicado. En el mismo, informó que los representantes de los accionistas y el consejo de supervisión resolvieron por unanimidad rescindir de inmediato el vínculo contractual con Nagelsmann, una decisión impulsada por el presidente Bernd Neuendorf tras el pobre desempeño del seleccionado en la Copa del Mundo.

La caída frente a Paraguay profundizó una preocupante racha de resultados para los teutones en los mundiales. En Rusia 2018, Alemania llegó como campeona defensora pero quedó eliminada en la fase de grupos. Cuatro años después, en Qatar 2022, repitió la decepción al no superar la primera ronda. Ahora, en Estados Unidos, México y Canadá 2026, tampoco logró estar a la altura de su historia y se despidió prematuramente en los mata-mata.

Mientras tanto, la DFB ya trabaja en la búsqueda de un reemplazante y el gran apuntado es Jürgen Klopp. Según informó la propia federación, el exentrenador de Borussia Dortmund y Liverpool manifestó en principio su disposición para asumir el desafío. De concretarse, uno de los técnicos más prestigiosos del fútbol mundial tendría la misión de devolverle protagonismo a una selección que atraviesa una de las etapas más difíciles de su historia reciente.