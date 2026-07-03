Añatuya: intentó transferir una camioneta y descubrió que tenía pedido de secuestro en Buenos Aires

El trámite se realizaba en la Comisaría Nº 41 cuando se detectaron irregularidades en el rodado. Al verificar los datos, se confirmó que la camioneta era buscada por la Justicia bonaerense.

Hoy 11:07

Un hombre que se presentó en la Comisaría Comunitaria Nº 41 de Añatuya para realizar un trámite de transferencia de una camioneta terminó involucrado en un procedimiento policial luego de que se detectara que el rodado tenía pedido de secuestro activo.

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Según informaron fuentes policiales, durante la verificación obligatoria del vehículo, personal especializado constató irregularidades en los números de chasis y motor, lo que encendió las alertas sobre la posible procedencia del rodado.

Ante esta situación, los efectivos ingresaron los datos al sistema de la Red Nacional de Registros del Automotor, donde se confirmó que la camioneta registraba un pedido de secuestro vigente emitido por la Justicia de la provincia de Buenos Aires.

De inmediato, la Policía procedió al secuestro preventivo del vehículo, que quedó a disposición de la Fiscalía de turno.

Las autoridades judiciales trabajan ahora para determinar cómo llegó el rodado a la provincia, establecer su verdadera procedencia y deslindar responsabilidades en torno a la persona que intentaba realizar el trámite.