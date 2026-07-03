La ola de frío dejó una postal invernal: volvió a nevar en Guayamba

Video. Uno de los destinos turísticos preferidos por santiagueños y catamarqueños durante la temporada de verano, volvió a vestirse de blanco por primera vez en lo que va de este invierno.

Hoy 01:56

La intensa ola de frío que afecta a gran parte del país dejó una imagen poco habitual en el este catamarqueño: la villa veraniega de Guayamba, en el departamento El Alto, se cubrió durante la noche del jueves noche de nieve, en un fenómeno que sorprendió a vecinos.

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El hecho coincidió con la vigencia de la alerta amarilla por bajas temperaturas que alcanza a varias provincias, entre ellas Catamarca y Santiago del Estero.

Guayamba, uno de los destinos turísticos preferidos por santiagueños y catamarqueños durante la temporada de verano, volvió a vestirse de blanco por primera vez en lo que va de este invierno. La localidad se encuentra a 69 kilómetros al este de San Fernando del Valle de Catamarca y a unos 137 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero, un trayecto de aproximadamente dos horas en automóvil.

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No es la primera vez que este paisaje invernal se registra en la zona. El 1 de julio de 2025 también se produjo una nevada de características similares. Además, durante la pandemia de COVID-19, en mayo y julio de 2020, la nieve sorprendió tanto a Guayamba como a distintos sectores del departamento Ancasti, dejando postales que quedaron en la memoria de los habitantes de la región.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran cerros, caminos y árboles cubiertos por un manto blanco, un escenario tan inusual como atractivo para quienes disfrutan de este rincón serrano de Catamarca.