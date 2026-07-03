El duro comunicado con el que Real Madrid descartó a Enzo Fernández como nuevo refuerzo

El club español emitió un contundente comunicado para desmentir cualquier interés por el volante argentino. Además, aseguró que no realizó gestiones ni tiene previsto avanzar por su contratación.

Hoy 09:16

Real Madrid decidió terminar con las especulaciones que se multiplicaron en los últimos días y confirmó oficialmente que Enzo Fernández no será refuerzo del conjunto español. A través de un fuerte comunicado, el club merengue negó cualquier tipo de negociación por el mediocampista de Chelsea y dejó en claro que no existe intención de incorporarlo.

La institución madrileña reaccionó luego de que distintos rumores vincularan al campeón del mundo con una posible llegada a la capital española. En el documento difundido, el club expresó que, ante las versiones surgidas recientemente sobre un supuesto interés por Enzo Fernández, "no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación".

Las especulaciones habían tomado fuerza después de las declaraciones de Javier Pastore, representante del futbolista, quien aseguró que "al Madrid le gusta Enzo y a Enzo le gusta el Madrid" y que estaban analizando alternativas para una eventual salida de Chelsea. Estas palabras alimentaron las versiones de una posible transferencia durante el actual mercado de pases europeo.

Respeto por Enzo Fernández y Chelsea

Pese a descartar cualquier negociación, Real Madrid destacó las condiciones del mediocampista argentino y mantuvo una postura respetuosa hacia todas las partes involucradas. El club señaló que siente el "máximo respeto" por Enzo Fernández y por Chelsea, entidad con la que mantiene una relación institucional de larga data.

"Es un gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas, así como por el Chelsea FC, club con el que Real Madrid mantiene una excelente relación institucional", remarcaron desde la institución española.

Un mensaje para evitar polémicas

El comunicado también fue interpretado como una forma de evitar conflictos similares a los que recientemente protagonizaron Atlético de Madrid y Barcelona por las negociaciones relacionadas con Julián Álvarez. En ese sentido, el club blanco destacó que sus actuaciones siempre estuvieron guiadas por la lealtad institucional.

"Precisamente por el respeto que merece una entidad como el Chelsea FC y por los principios de lealtad institucional que siempre han presidido la actuación del Real Madrid, el club considera necesario desmentir categóricamente unas especulaciones que carecen de fundamento y que no responden a la realidad", sostuvo la entidad.

Para cerrar, Real Madrid lamentó que continúen circulando informaciones que no se ajustan a los hechos y advirtió que este tipo de versiones solo generan confusión entre los aficionados y perjudican innecesariamente a las instituciones y personas involucradas.

De esta manera, el futuro de Enzo Fernández seguirá ligado, al menos por ahora, a Chelsea, mientras el volante continúa enfocado en su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026.