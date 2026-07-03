Lionel Scaloni llega a los 100 partidos en la Selección Argentina y agranda su legado histórico

El entrenador de la Albiceleste alcanzará el centenar de encuentros frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sus números reflejan uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino.

Hoy 09:22

Lionel Scaloni escribirá este viernes una nueva página dorada en la historia de la Selección Argentina. Cuando la Albiceleste enfrente a Cabo Verde desde las 19.00 en el Hard Rock Stadium de Miami, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el entrenador alcanzará los 100 partidos al frente del equipo nacional.

Lo que comenzó el 8 de septiembre de 2018 con una victoria ante Guatemala en Los Ángeles se transformó en uno de los procesos más exitosos que recuerde el fútbol argentino. En casi ocho años de gestión, Scaloni logró reconstruir una selección golpeada y la llevó a conquistar títulos históricos, además de consolidar una identidad de juego que la convirtió en una de las potencias del mundo.

Los impresionantes números de Scaloni en la Selección Argentina

En los 99 encuentros dirigidos hasta el momento, Scaloni acumula 72 victorias, 18 empates y apenas 9 derrotas, con una efectividad del 78,8%. Durante este período, la Selección Argentina convirtió 206 goles y recibió solamente 50, una muestra del equilibrio que caracteriza a su ciclo.

Además, bajo su conducción llegaron cuatro títulos que ya forman parte de la historia grande del fútbol argentino: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

El máximo goleador de esta era es Lionel Messi, quien marcó 58 goles durante el ciclo y fue una pieza fundamental en la obtención de cada uno de esos trofeos.

El rendimiento de Scaloni en cada competencia

Los números del entrenador se sostienen en todas las competiciones que disputó la Albiceleste.

En los Mundiales, registra 7 victorias, 2 empates y 1 derrota. En la Copa América, suma 13 triunfos, 4 igualdades y 2 caídas, mientras que en las Eliminatorias Sudamericanas acumula 23 victorias, 8 empates y 4 derrotas.

A eso se agrega el triunfo en la única edición de la Finalissima que disputó y un destacado desempeño en amistosos internacionales, con 28 victorias, 4 empates y apenas 2 derrotas.

Un ciclo exitoso en todo el mundo

La Selección Argentina de Scaloni también dejó su huella en diferentes continentes. En Sudamérica consiguió 37 triunfos, 15 empates y 8 derrotas, mientras que en Norte y Centroamérica mantiene un registro perfecto de 17 victorias en 17 partidos.

En Europa cosechó 6 triunfos y 3 empates, permaneciendo invicto, mientras que en Asia logró 7 victorias y una derrota. Frente a selecciones africanas suma 5 triunfos en igual cantidad de encuentros.

Ahora, frente a Cabo Verde, Lionel Scaloni alcanzará la cifra simbólica de los 100 partidos y tendrá una nueva oportunidad de seguir ampliando una era que ya ocupa un lugar privilegiado entre las más exitosas de la historia de la Selección Argentina.