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SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 6º
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Policiales

Operativo antidrogas en barrio Libertad: cinco detenidos y más de 200 dosis de cocaína secuestradas

Los procedimientos fueron encabezados por la Dirección General de Drogas Peligrosas. También incautaron marihuana y efectivo.

Hoy 08:35

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas llevaron adelante un amplio operativo en el barrio Libertad, donde desarticularon un presunto centro de venta de drogas al menudeo.

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La intervención fue el resultado de una investigación previa que permitió reunir pruebas suficientes para obtener una orden de allanamiento.

Al ingresar a la vivienda, los investigadores encontraron 214 envoltorios con cocaína fraccionada, además de marihuana y una suma de dinero en efectivo que quedó secuestrada para su análisis.

Como resultado del procedimiento, cinco personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la presunta actividad delictiva.

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