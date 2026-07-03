"Caputo dijo que la política monetaria seguirá siendo restrictiva y habrá más dólares que pesos en Argentina"

Así lo reveló en su columna de este viernes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:24

El licenciado Osvaldo Granados analizó en su columna de este viernes en Radio Panorama la reciente exposición del ministro de Economía, Luis Caputo, ante empresarios de IDEA, y remarcó las principales señales que dejó el encuentro para el rumbo económico del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según detalló, la presentación del funcionario se dio en un desayuno que reunió a unos 80 CEO en el hotel Sheraton, en una convocatoria que volvió a mostrar el interés del sector privado por las definiciones del Gobierno. En ese marco, Granados destacó que Caputo no esquivó los temas sensibles que venían generando inquietud en los últimos meses.

Uno de los puntos centrales del análisis fue la confirmación de que la política monetaria continuará siendo restrictiva, una decisión que, según explicó el periodista, apunta a consolidar la estabilidad macroeconómica. En esa línea, subrayó una de las frases más contundentes del ministro: la intención de que haya más dólares que pesos en la economía argentina.

Granados también hizo hincapié en el enfoque gradual que plantea el Gobierno respecto a la baja de impuestos. Señaló que Caputo insistió en que la competitividad depende de reducir la carga impositiva y las retenciones, pero aclaró que esto solo será posible si se sostiene el superávit fiscal. “No se puede hacer más rápido”, fue una de las ideas que resaltó.

En su análisis, el periodista remarcó además el papel que el ministro le asigna a sectores como la minería. Comentó que, frente a cuestionamientos por el nivel de empleo que genera la actividad, Caputo planteó una mirada a futuro: proyectó exportaciones por 50 mil millones de dólares en los próximos años, lo que permitiría aliviar impuestos en otras áreas de la economía.

Otro aspecto que destacó Granados fue la estrategia financiera del Gobierno. En particular, mencionó que Caputo busca impulsar el crédito en dólares, incluso presionando a los bancos para que amplíen su oferta en esa moneda, en línea con la idea de fortalecer la disponibilidad de divisas.

Por último, el análisis subrayó que la confianza aparece como un factor clave dentro del esquema económico oficial. Sin embargo, Granados advirtió que persisten dudas en el sector empresario, especialmente en relación con el escenario político del próximo año y su impacto en la continuidad del programa.