Añatuya bajo cielos nublados: qué esperar del clima hoy Viernes 3 de julio de 2026

Los añatuyenses experimentan un día nublado y fresco, con temperaturas que rondan los 5 grados. A medida que avanza el fin de semana, se esperan mejoras en el clima.

Hoy 08:21

Hoy, en Añatuya, la condición climática se presenta nublada, con una temperatura actual de 5.3 °C, lo que se siente como 2.8 °C debido a la humedad y el viento. Los añatuyenses deben prepararse para un día fresco y con poca luz solar.

El pronóstico para hoy indica que la temperatura máxima alcanzará los 12.1 °C, mientras que la mínima se mantendrá en 5.3 °C. A pesar de las nubes, se prevé que el clima se mantenga relativamente estable durante el día.

Para el fin de semana, el clima en Añatuya muestra una leve mejoría. El sábado 4 de julio, la temperatura mínima será de 4.6 °C y la máxima de 15.1 °C, con cielos también parcialmente nublados.

El domingo 5 de julio traerá consigo un clima más agradable, con un cielo soleado y temperaturas que oscilarán entre los 4.7 °C y 15.7 °C. Esta tendencia sugiere que los añatuyenses podrán disfrutar de un domingo más cálido.

En resumen, el clima actual en Añatuya es nublado, con una temperatura de 5.3 °C y una sensación térmica de 2.8 °C. Para hoy, se espera una temperatura máxima de 12.1 °C, mientras que el pronóstico para mañana indica una mínima de 4.6 °C y una máxima de 15.1 °C, manteniendo el cielo parcialmente nublado.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.