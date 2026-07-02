En vivo: Franco Colapinto afronta el desafío de Silverstone en el GP de Gran Bretaña

El piloto argentino de Alpine buscará recuperarse tras su discreta actuación en Austria. Este fin de semana competirá en uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1, que además contará con carrera sprint.

Hoy 08:45

Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana cuando dispute el Gran Premio de Gran Bretaña, correspondiente a una nueva fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1, en el histórico circuito de Silverstone.

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El piloto argentino de Alpine llega con el objetivo de dejar atrás lo ocurrido en el Gran Premio de Austria, donde finalizó en el decimoquinto puesto en una carrera complicada tanto para él como para toda la escudería francesa. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tampoco logró destacarse y terminó en la decimotercera posición.

Un circuito histórico para la Fórmula 1

El trazado de Silverstone es uno de los escenarios más tradicionales y prestigiosos del calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial.

El circuito británico cuenta con 18 curvas y una extensión de 5,891 kilómetros, características que lo convierten en uno de los recorridos más veloces y exigentes para pilotos y equipos.

Además, la fecha tendrá un atractivo especial, ya que contará con el formato de carrera sprint, lo que ofrecerá más acción y puntos en juego durante el fin de semana.

Colapinto busca volver a sumar

El argentino intentará aprovechar esta nueva oportunidad para acercarse nuevamente a los puestos puntuables y seguir consolidando su experiencia en la categoría.

Hasta el momento, Colapinto acumula 16 puntos en el campeonato gracias a sus destacadas actuaciones en Miami y Canadá, además de las unidades obtenidas en China y Barcelona.

Silverstone representa una buena posibilidad para recuperarse y mostrar una versión más competitiva junto a Alpine.

La pelea por el campeonato

La lucha por el título continúa muy ajustada. El líder del campeonato es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien suma 171 puntos.

Sin embargo, la diferencia con su compañero de equipo, el británico George Russell, es de apenas 40 unidades, por lo que cualquier resultado adverso podría reactivar la pelea por la cima.

La tercera posición está en manos del siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, que acumula 125 puntos y buscará destacarse ante su público en uno de los circuitos más importantes de su carrera.

El último ganador en Silverstone

La edición anterior del Gran Premio de Gran Bretaña quedó en manos del británico Lando Norris, quien logró una brillante victoria con su McLaren.

Detrás del piloto local finalizaron el australiano Oscar Piastri, también con McLaren, y el alemán Nico Hülkenberg, que completó el podio con Sauber.

Cronograma del Gran Premio de Gran Bretaña

Viernes

Práctica libre: 8:30

8:30 Clasificación Sprint: 12:30

Sábado

Carrera Sprint: 8:00

8:00 Clasificación: 12:00

Domingo