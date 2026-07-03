La Banda presenta un clima cambiante: pronóstico para el inicio de julio de 2026

Los bandeños experimentarán un día parcialmente nublado con temperaturas frescas y un leve aumento hacia el fin de semana. Se espera un clima variable con condiciones cambiantes en los próximos días.

Hoy 08:11

La Banda, en Santiago del Estero, amaneció este viernes 3 de julio de 2026 con un clima parcialmente nublado y temperaturas que rondan los 6.2 °C, aunque la sensación térmica es un poco más baja, alcanzando los 5.4 °C. Los bandeños deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con una humedad del 87% en el aire.

Las condiciones climáticas para hoy indican un cielo cubierto durante la mayor parte del día, y se prevé que las temperaturas oscilen entre los 7.6 °C de mínima y los 12.3 °C de máxima. Esto sugiere que, aunque los bandeños podrían sentir un ligero aumento en la temperatura, la sensación de frío se mantendrá presente.

El viento soplará a 5 km/h desde el este-sureste, lo que podría contribuir a que la sensación térmica se mantenga fresca durante las horas del día. Así, es aconsejable que los habitantes de La Banda se abriguen adecuadamente si planean salir.

Para mañana, sábado 4 de julio, el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado con temperaturas que variarán entre los 5 °C de mínima y los 16.5 °C de máxima. Este ligero aumento en la temperatura permitirá a los bandeños disfrutar de algunas horas más cálidas durante el día.

Finalmente, el domingo 5 de julio, el clima se tornará soleado con mínimas de 5.4 °C y máximas alcanzando los 15.2 °C. Sin embargo, es importante que los bandeños se mantengan informados sobre las condiciones que pueden cambiar rápidamente en esta época del año.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.