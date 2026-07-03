Dos accidentes alteraron la calma en Añatuya y dejaron tres personas hospitalizadas

Ambos accidentes ocurrieron en distintos puntos de la ciudad y requirieron la intervención de servicios de emergencia.

Hoy 09:04

Durante la jornada de hoy se registraron dos accidentes de tránsito en las inmediaciones de la ciudad de Añatuya, que dejaron como saldo tres personas hospitalizadas y la intervención de los servicios de emergencia locales.

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El primero de los siniestros ocurrió sobre calle 25 de Mayo Sur, en la entrada principal a la ciudad. Por causas que se investigan, se produjo una colisión entre un automóvil y una motocicleta. Como consecuencia, resultaron heridas dos personas que viajaban en el rodado menor: una mujer de 40 años, de apellido González, y su hija de 14 años, estudiante de nivel secundario que se dirigía a su establecimiento educativo.

Ambas fueron asistidas en el lugar y trasladadas en ambulancia municipal al Hospital Zonal de Añatuya, donde recibieron las primeras atenciones. Posteriormente, el médico de guardia dispuso su derivación a un centro de mayor complejidad en la ciudad Capital, debido a que presentaban fracturas en miembros inferiores.

Minutos más tarde se registró un segundo accidente en el camino vecinal que conduce a la localidad de Suncho Pozo. En este caso, un docente identificado como Mario Marcelo Palavecino sufrió lesiones luego de protagonizar un siniestro vial.

De acuerdo con las primeras versiones, el hecho se habría producido cuando un equino suelto se cruzó en la calzada, lo que obligó al conductor a realizar una maniobra brusca que terminó provocando el accidente.

El docente fue asistido por personal de la ambulancia municipal y trasladado al Hospital Zonal de Añatuya. Según el informe médico preliminar, su estado no reviste gravedad, ya que sufrió golpes leves.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias de ambos hechos.