Samara Weaving destacó su papel en Carolina Caroline como uno de los más importantes de su carrera

La actriz aseguró que se siente "realmente orgullosa" del filme y remarcó que el personaje le permitió explorar una faceta completamente nueva dentro de su trayectoria.

Hoy 08:06

Samara Weaving se refirió con entusiasmo a su trabajo en Carolina Caroline, película que ya se encuentra en cines, y la definió como una experiencia clave en su carrera. En una entrevista con On Film… With Kevin McCarthy, la actriz expresó el fuerte vínculo que desarrolló con el proyecto y con su personaje.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Creo que me siento realmente orgullosa de esta, así que estoy genuinamente emocionada de que la gente vaya a verla”, afirmó, dejando en claro que este estreno ocupa un lugar especial entre sus trabajos recientes.

Weaving explicó que uno de los principales motivos de ese sentimiento es el desafío actoral que implicó interpretar a Caroline, un personaje que se aleja de los registros que suele transitar. En particular, destacó que se trata de su primer protagónico romántico, algo inédito en su filmografía.

“Nunca había hecho algo así”, sostuvo, y remarcó que el papel le permitió explorar una dimensión más vulnerable y sensible. Según detalló, Caroline es un personaje “dulce”, atravesado por emociones profundas y conflictos internos que marcan el desarrollo de la historia.

En ese sentido, la actriz también puso el foco en el dilema moral que atraviesa la película, resumido en una de sus líneas centrales: “¿Somos buenas personas fingiendo ser malas o malas personas fingiendo ser buenas?”. Para Weaving, esa pregunta define la esencia del personaje.

“Solo una buena persona se hace esa pregunta”, reflexionó, y añadió que lo más trágico del relato es que Caroline “era buena”, más allá de las decisiones equivocadas que pueda tomar a lo largo de la trama.

Samara Weaving

Además, la actriz habló sobre su relación con el oficio y la forma en que vive cada proyecto. “La experiencia de hacer cine es lo que más amo. Si pongo demasiada presión en el resultado, entonces estoy en esto por las razones equivocadas”, señaló, marcando su enfoque sobre el trabajo artístico.

Por último, Weaving compartió el impacto emocional que le dejó el rodaje, al que describió como intenso. Contó que suele atravesar una especie de “resaca de actor” después de finalizar cada proyecto, y que en este caso la despedida fue particularmente fuerte tras la filmación en Kentucky.

Con Carolina Caroline, Samara Weaving no solo celebra uno de los trabajos más significativos de su carrera, sino que también consolida una búsqueda por ampliar su rango actoral y asumir nuevos desafíos dentro de la industria.

Samara Weaving