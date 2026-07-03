Sporting invita a una jornada gratuita para conocer tu postura y mejorar tu bienestar

La actividad se realizará este sábado 4, de 9 a 13, en la sucursal de Tucumán y Libertad. Habrá estudios gratuitos a cargo de kinesiólogos, descuentos exclusivos y un punto de inscripción para La Ciudad Corre.

Hoy 07:46

Caminar, pararse y moverse son acciones cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas. Sin embargo, la forma en que una persona apoya el pie y mantiene su postura influye directamente en la salud de las rodillas, las caderas y la espalda, independientemente de si practica deporte o simplemente desarrolla sus actividades diarias.

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Con esa premisa, Sporting organizará este sábado 4, de 9 a 13 horas, una jornada abierta y gratuita en su sucursal de Tucumán y Libertad, donde un equipo de kinesiólogos especializados realizará estudios profesionales de pisada, marcha y postura.

La propuesta está dirigida a toda la comunidad, no solamente a runners o deportistas. El objetivo es que cada persona pueda conocer cómo pisa y se mueve, información que puede resultar útil para prevenir molestias, mejorar la postura diaria y elegir el calzado más adecuado, tanto para entrenar como para la vida cotidiana.

Durante la misma jornada, quienes visiten la sucursal podrán acceder a descuentos progresivos exclusivos en las categorías Outdoor, Training, Running y Moda: 15% de descuento en la compra de dos artículos y 25% llevando tres o más, beneficios válidos únicamente durante el sábado 4.

Además, Sporting funcionará como punto de inscripción para La Ciudad Corre, permitiendo que los interesados puedan anotarse para la competencia sin necesidad de trasladarse a otro lugar.

Con esta iniciativa, la sucursal se transformará por un día en un espacio dedicado a la salud, el movimiento y el bienestar, reafirmando el compromiso de Sporting con quienes eligen entrenar, correr o simplemente incorporar hábitos saludables en su vida cotidiana.

La actividad será libre y gratuita y se desarrollará este sábado 4, de 9 a 13 horas, en la sucursal de Sporting, ubicada en la esquina de Tucumán y Libertad, en Santiago del Estero.