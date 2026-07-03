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SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 11º
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Somos Deporte

Güemes anunció una amnistía para socios y redujo el valor de la cuota social

La dirigencia reconoció el difícil presente deportivo e implementó medidas para facilitar el regreso de los hinchas y fortalecer el vínculo con los socios.

Hoy 13:24

La dirigencia de Güemes anunció beneficios para los socios con el objetivo de recuperar el acompañamiento de los hinchas.

En el mensaje, la comisión directiva admitió el mal momento futbolístico y también hizo referencia al complejo contexto económico que atraviesan las familias argentinas. “Los resultados deportivos no están a la altura de nuestra historia y ver al club en esta situación nos duele a todos”, expresaron. Además, remarcaron que comprenden el esfuerzo que realizan los socios para mantener su vínculo con la institución.

Como primera medida, el club lanzó una campaña denominada “Borrón y cuenta nueva”, mediante la cual todos los socios que mantengan deudas podrán regularizar su situación hasta el 12 de julio, abonando únicamente la cuota vigente. De esta manera, la institución resolvió otorgar la condonación total de las deudas anteriores, buscando que la situación económica no sea un impedimento para volver a formar parte de la vida social del club.

Por otra parte, la dirigencia anunció una reducción en el valor de la cuota del Socio Popular, que pasará de 25.000 pesos a 20.000 pesos. Según explicaron, la decisión responde a la necesidad de acercar nuevamente a los hinchas y garantizar que las puertas del club permanezcan abiertas para todos.

Desde la institución remarcaron que estas acciones representan mucho más que un beneficio económico. “Es un gesto de escucha, reflexión y reencuentro”, señalaron, al tiempo que convocaron a socios e hinchas a acompañar al equipo en este momento difícil.

Finalmente, el comunicado concluyó con un llamado a la unidad de toda la familia azulgrana. “La única manera de revertir este momento es fortaleciendo nuestra identidad, dejando de lado las diferencias y empujando todos para el mismo lado. Güemes se fundó sobre la base de la lucha, la pertenencia y la resistencia. Y esta no va a ser la excepción”, afirmaron desde la entidad santiagueña.

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