El humorista Miguel Martín parodia la risa de Messi con tono tucumano

El humorista Miguel Martín ha conquistado las redes con su parodia de la risa de Lionel Messi durante un control de seguridad, reflejando cómo el humor puede aliviar tensiones en situaciones inesperadas.

Hoy 23:15

El humorista Miguel Martín ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una de sus parodias emblemáticas, esta vez tomando como referencia un video viral en el que se puede observar a Lionel Messi riéndose durante un control de seguridad en el aeropuerto de Miami.

La escena se volvió aún más cómica cuando se descubrió un encendedor tipo Magiclick en el equipaje de Cristian "Cuti" Romero, lo que llevó a los agentes de seguridad a reírse y solicitar una fotografía con la estrella del fútbol.

Siguiendo su estilo característico, el creador del personaje Oficial Gordillo utilizó las imágenes originales y les agregó un doblaje en acento tucumano, creando una conversación ficticia entre el personal del aeropuerto y los jugadores de la Selección argentina.

Este enfoque no solo resalta la risa de Messi, sino que también incorpora modismos del norte y un humor pícaro que se alinea perfectamente con la escena real, generando una conexión inmediata con el público.

La adaptación de la escena a la idiosincrasia tucumana es un sello distintivo en las producciones de Martín, lo que contribuye a su éxito en las redes sociales.

El reel, que fue publicado en la cuenta oficial de Oficial Gordillo, logró acumular rápidamente miles de reproducciones y comentarios positivos, donde los usuarios celebraron la ocurrencia y la conexión con las imágenes originales.

El video original, que mostró a Messi riéndose sin poder contener la risa mientras el personal de seguridad revisaba el equipaje, se ha convertido en un fenómeno que ha inspirado la creatividad de imitadores y humoristas como Miguel Martín.