En un partido infartante, Argentina sufrió para eliminar a Cabo Verde y consiguió el boleto a octavos del Mundial

La Scaloneta tuvo que transpirar para imponerse sobre el duro seleccionado africano por 3-2 con un gol agónico del Cuti Romero en tiempo suplementario. Ahora se viene Egipto.

Hoy 23:59

La Selección Argentina sufrió hasta el final, pero logró una victoria clave en el Mundial 2026. En un partido para el infarto, el equipo de Lionel Scaloni derrotó 3-2 a Cabo Verde en el alargue y se clasificó a los octavos de final.

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Los goles de la Albiceleste fueron convertidos por Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian “Cuti” Romero. Para el seleccionado africano marcaron Deroy Duarte y Sindy Lopes Cabral, que igualaron el encuentro en dos oportunidades y llevaron la definición a un cierre dramático.

Argentina abrió el marcador a los 28 minutos del primer tiempo. Lisandro Martínez controló en el círculo central y metió un pase brillante para Messi, que dominó con categoría y definió con clase ante Vozinha para poner el 1-0.

En el arranque del complemento, Cabo Verde salió más decidido a buscar la igualdad y encontró el empate tras una buena combinación colectiva. Deroy Duarte apareció con un preciso remate cruzado para establecer el 1-1.

La Scaloneta fue en busca del segundo, pero Vozinha respondió cada vez que lo exigieron y sostuvo a su equipo en partido. Con la igualdad en el marcador, la definición se trasladó al alargue.

Allí, Argentina volvió a golpear desde la pelota parada. Lisandro Martínez capturó un rebote y sacó un potente remate que se clavó en el ángulo para poner el 2-1.

Sin embargo, Cabo Verde no se entregó y volvió a empatar con un golazo de antología de Sindy Lopes Cabral, que marcó el 2-2 y volvió a poner suspenso en el encuentro.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia una definición todavía más dramática, apareció Cuti Romero. El defensor ganó de cabeza tras un córner ejecutado por Messi y selló el 3-2 definitivo para la Selección.

Con esta victoria, Argentina avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Egipto, que viene de eliminar a Australia por penales. El partido será este martes desde las 13:00.