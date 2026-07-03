En un partido infartante, Argentina sufrió para eliminar a Cabo Verde y consiguió el boleto a octavos del Mundial

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 10º
Mundial 2026
17'
Colombia 1
Ghana 0
3 / 07 / 2026
FINALIZADO
Argentina 3
Cabo Verde 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Australia 1
Egipto 1
FINALIZADO
14:00
Canadá -
Marruecos -
4 / 07 / 2026
18:00
Paraguay -
Francia -
4 / 07 / 2026
17:00
Brasil -
Noruega -
5 / 07 / 2026
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 16:00
Portugal
vs
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica
7 / 07 / 2026 13:00
Argentina
vs
Egipto

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

En un partido infartante, Argentina sufrió para eliminar a Cabo Verde y consiguió el boleto a octavos del Mundial

La Scaloneta tuvo que transpirar para imponerse sobre el duro seleccionado africano por 3-2 con un gol agónico del Cuti Romero en tiempo suplementario. Ahora se viene Egipto.

Hoy 23:59
Argentina festejo

La Selección Argentina sufrió hasta el final, pero logró una victoria clave en el Mundial 2026. En un partido para el infarto, el equipo de Lionel Scaloni derrotó 3-2 a Cabo Verde en el alargue y se clasificó a los octavos de final.

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Los goles de la Albiceleste fueron convertidos por Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian “Cuti” Romero. Para el seleccionado africano marcaron Deroy Duarte y Sindy Lopes Cabral, que igualaron el encuentro en dos oportunidades y llevaron la definición a un cierre dramático.

Argentina abrió el marcador a los 28 minutos del primer tiempo. Lisandro Martínez controló en el círculo central y metió un pase brillante para Messi, que dominó con categoría y definió con clase ante Vozinha para poner el 1-0.

En el arranque del complemento, Cabo Verde salió más decidido a buscar la igualdad y encontró el empate tras una buena combinación colectiva. Deroy Duarte apareció con un preciso remate cruzado para establecer el 1-1.

La Scaloneta fue en busca del segundo, pero Vozinha respondió cada vez que lo exigieron y sostuvo a su equipo en partido. Con la igualdad en el marcador, la definición se trasladó al alargue.

Allí, Argentina volvió a golpear desde la pelota parada. Lisandro Martínez capturó un rebote y sacó un potente remate que se clavó en el ángulo para poner el 2-1.

Sin embargo, Cabo Verde no se entregó y volvió a empatar con un golazo de antología de Sindy Lopes Cabral, que marcó el 2-2 y volvió a poner suspenso en el encuentro.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia una definición todavía más dramática, apareció Cuti Romero. El defensor ganó de cabeza tras un córner ejecutado por Messi y selló el 3-2 definitivo para la Selección.

Con esta victoria, Argentina avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Egipto, que viene de eliminar a Australia por penales. El partido será este martes desde las 13:00.

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