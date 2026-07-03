En un partido infartante, Argentina sufrió para eliminar a Cabo Verde y consiguió el boleto a octavos del Mundial

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La Scaloneta tuvo que transpirar para imponerse sobre el duro seleccionado africano por 3-2 con un gol agónico del Cuti Romero en tiempo suplementario. Ahora se viene Egipto.
La Selección Argentina sufrió hasta el final, pero logró una victoria clave en el Mundial 2026. En un partido para el infarto, el equipo de Lionel Scaloni derrotó 3-2 a Cabo Verde en el alargue y se clasificó a los octavos de final.
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Los goles de la Albiceleste fueron convertidos por Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian “Cuti” Romero. Para el seleccionado africano marcaron Deroy Duarte y Sindy Lopes Cabral, que igualaron el encuentro en dos oportunidades y llevaron la definición a un cierre dramático.
Argentina abrió el marcador a los 28 minutos del primer tiempo. Lisandro Martínez controló en el círculo central y metió un pase brillante para Messi, que dominó con categoría y definió con clase ante Vozinha para poner el 1-0.
En el arranque del complemento, Cabo Verde salió más decidido a buscar la igualdad y encontró el empate tras una buena combinación colectiva. Deroy Duarte apareció con un preciso remate cruzado para establecer el 1-1.
La Scaloneta fue en busca del segundo, pero Vozinha respondió cada vez que lo exigieron y sostuvo a su equipo en partido. Con la igualdad en el marcador, la definición se trasladó al alargue.
Allí, Argentina volvió a golpear desde la pelota parada. Lisandro Martínez capturó un rebote y sacó un potente remate que se clavó en el ángulo para poner el 2-1.
Sin embargo, Cabo Verde no se entregó y volvió a empatar con un golazo de antología de Sindy Lopes Cabral, que marcó el 2-2 y volvió a poner suspenso en el encuentro.
Cuando el partido parecía encaminarse hacia una definición todavía más dramática, apareció Cuti Romero. El defensor ganó de cabeza tras un córner ejecutado por Messi y selló el 3-2 definitivo para la Selección.
Con esta victoria, Argentina avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Egipto, que viene de eliminar a Australia por penales. El partido será este martes desde las 13:00.