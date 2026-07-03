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SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 10º
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Locales

Desde la Municipalidad de la Capital invitan al ciclo "Folclore en la Plaza" con música en vivo y baile

La propuesta del ciclo "Viví Santiago" se realizará desde las 19, con entrada libre y gratuita. Actuarán Flor Lobo y El Rosedal y Carlos Quiroga, además de una presentación especial de danzas a cargo del profesor Miguel Serrano.

Hoy 22:32
Folclore en la Plaza

La Municipalidad de la Capital invita a la comunidad a disfrutar de una nueva edición de "Folclore en la Plaza", una propuesta que forma parte del ciclo "Viví Santiago", destinada a promover la cultura y el talento de los artistas locales.

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La cita será el sábado 4 de julio, a las 19.00 horas, en la Retreta de Plaza Libertad, donde el público podrá compartir una noche de música y danza con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad se presentarán Flor Lobo y El Rosedal y Carlos Quiroga, quienes ofrecerán un repertorio con lo mejor del cancionero folclórico argentino. Además, la jornada contará con la participación especial del profesor Miguel Serrano, del CEA, aportando color y tradición a esta propuesta cultural.

El ciclo busca fortalecer los espacios públicos como lugares de encuentro para las familias santiagueñas y los visitantes, promoviendo nuestras raíces, la identidad cultural y el acompañamiento a los artistas de la provincia.

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