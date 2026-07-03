La emoción de Scaloni tras la clasificación de Argentina: “Este equipo nunca se rinde”

El entrenador valoró la victoria ante Cabo Verde en un partido dramático y admitió el impacto emocional de haber evitado una eliminación en su partido número 100 al frente de la Selección.

Hoy 22:38

Lionel Scaloni habló después de la agónica victoria de la Selección Argentina por 3-2 ante Cabo Verde, que le permitió a la Albiceleste avanzar a los octavos de final del Mundial 2026 tras un partido cargado de sufrimiento, nerviosismo y emoción.

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Visiblemente conmovido y todavía con las pulsaciones altas luego de los 120 minutos, el entrenador dejó una de sus frases más sinceras desde que está al frente del equipo nacional: “Este equipo nunca se rinde”.

El DT también admitió el peso especial que tenía el encuentro por tratarse de su partido número 100 como entrenador de la Selección. “Hubiera sido una locura perder en mi partido 100, pero esto es el fútbol”, expresó, entre el alivio y la emoción.

“Fue un partido durísimo. Siempre hay que sacar lo positivo: este equipo nunca se rinde. Felicito al rival, cuando uno dice que no hay rival fácil... hoy han demostrado que son un gran equipo”, sostuvo Scaloni al pie del campo de juego, después de un final dramático en el alargue.

Más allá de la emoción, el entrenador también hizo un análisis futbolístico y reconoció que la Selección Argentina tuvo aspectos para corregir. Sin embargo, valoró especialmente “el aporte de todos y la muestra de carácter” para ir al frente en un contexto adverso.

“Esto es Argentina, el que no lo entiende es difícil; nosotros los argentinos lo vamos a entender, no es nada fácil”, remarcó el técnico, en referencia a la forma en la que el equipo compitió hasta el cierre del partido.

Sobre el desarrollo del encuentro, Scaloni fue claro al remarcar que no existen rivales sencillos en una instancia de eliminación directa. “Me decían que íbamos por la parte buena del cuadro... Ahora se dan cuenta que no hay partido fácil. Sabíamos que iba a ser duro”, afirmó.

El entrenador consideró que Argentina mereció ganar, aunque reconoció que el rival le puso las cosas muy difíciles. “Se sufrió demasiado, merecíamos haber ganado, pero el rival nos la puso difícil”, señaló.

De todos modos, prefirió reservar las correcciones puertas adentro. “Lo negativo lo hablaré con los muchachos, pero rescato lo positivo: el equipo sigue buscando el arco rival, recibimos el golpe y nos llevamos el triunfo”, agregó.

Pensando en los octavos de final, Scaloni también se refirió al desgaste físico que dejó el alargue. Según explicó, hasta los 90 minutos el equipo estaba bien, pero el tiempo suplementario pasó factura.

“Enzo Fernández terminó acalambrado, pero no teníamos más ventanas. Se juega con el corazón, la Selección tiene eso, y suple la falta de aire”, expresó el DT.

Con la clasificación consumada, Argentina deberá enfocarse en la recuperación y en corregir errores de cara a la próxima instancia. “El equipo dio una muestra de carácter y corregiremos lo que haya que corregir”, sentenció Scaloni.