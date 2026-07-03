Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 10º
X
Locales

La Municipalidad realizará una nueva edición de la “Cambiatón Mundialista”

La actividad será este sábado, de 18 a 20.30, en la explanada de la Municipalidad frente a Plaza Libertad. La propuesta es gratuita y busca reunir a vecinos y fanáticos del fútbol para completar sus álbumes en un espacio de encuentro y recreación.

Hoy 22:38

La Municipalidad de la Capital llevará adelante una nueva jornada de la “Cambiatón Mundialista”, una propuesta recreativa y gratuita que invita a vecinos, familias y fanáticos del fútbol a compartir la pasión mundialista a través del intercambio de figuritas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad se desarrollará este sábado 4 de julio, de 18 a 20.30 horas, en la explanada de la Municipalidad de la Capital, ubicada frente a Plaza Libertad.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro y participación comunitaria en torno al clima mundialista que comienza a vivirse en todo el país, promoviendo además actividades recreativas y gratuitas para todas las edades.

Desde el municipio invitaron a los vecinos a acercarse con sus álbumes y figuritas para disfrutar de una tarde diferente en pleno centro de la ciudad.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En un partido infartante, Argentina sufrió para eliminar a Cabo Verde y consiguió el boleto a octavos del Mundial
  2. 2. Egipto eliminó a Australia en los penales y espera por Argentina en los octavos del Mundial
  3. 3. La formación confirmada de Argentina para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos del Mundial
  4. 4. Identificaron al hombre hallado sin vida dentro de un automóvil en la Ruta Provincial nº 3
  5. 5. Todo sobre Cabo Verde, la sorprendente debutante que desafiará a Argentina en el Mundial 2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT