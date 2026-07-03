La Municipalidad realizará una nueva edición de la “Cambiatón Mundialista”

La actividad será este sábado, de 18 a 20.30, en la explanada de la Municipalidad frente a Plaza Libertad. La propuesta es gratuita y busca reunir a vecinos y fanáticos del fútbol para completar sus álbumes en un espacio de encuentro y recreación.

Hoy 22:38

La Municipalidad de la Capital llevará adelante una nueva jornada de la “Cambiatón Mundialista”, una propuesta recreativa y gratuita que invita a vecinos, familias y fanáticos del fútbol a compartir la pasión mundialista a través del intercambio de figuritas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad se desarrollará este sábado 4 de julio, de 18 a 20.30 horas, en la explanada de la Municipalidad de la Capital, ubicada frente a Plaza Libertad.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro y participación comunitaria en torno al clima mundialista que comienza a vivirse en todo el país, promoviendo además actividades recreativas y gratuitas para todas las edades.

Desde el municipio invitaron a los vecinos a acercarse con sus álbumes y figuritas para disfrutar de una tarde diferente en pleno centro de la ciudad.