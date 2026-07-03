Egipto eliminó a Australia en los penales y espera por Argentina en los octavos del Mundial

Tras empatar 1-1 durante 120 minutos, el seleccionado africano se impuso por 4-2 en los penales y se metió entre los 16 mejores de la Copa del Mundo.

Hoy 19:04

Egipto logró una clasificación sufrida pero muy valiosa en el Mundial 2026. Después de empatar 1-1 ante Australia en el tiempo regular y el alargue, el equipo africano fue más certero en los penales y se impuso por 4-2 para avanzar a los octavos de final.

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El partido comenzó favorable para Egipto, que encontró la apertura del marcador a los 13 minutos del primer tiempo. Emam Ashour apareció para marcar el 1-0 y darle ventaja al conjunto africano en el inicio del encuentro.

Sin embargo, Australia logró llegar al empate en el complemento con una cuota de fortuna. Un gol en contra de Mohamed Hany puso el 1-1 y volvió a dejar abierta la serie.

La igualdad se mantuvo hasta el final de los 90 minutos y tampoco se modificó durante el alargue, por lo que la clasificación tuvo que definirse desde el punto penal.

En esa instancia, Egipto fue implacable: convirtió todos sus remates y aprovechó los errores de Harry Souttar y Lucas Herrington, quienes fallaron para los Socceroos.

Con el 4-2 en la tanda, el seleccionado africano selló su pase a los octavos de final y ahora espera por su próximo rival, que saldrá del cruce entre la Selección Argentina y Cabo Verde.