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SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 10º
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Locales

"Santiago Baila" reunirá este sábado a jardines de infantes en Plaza Libertad

La tradicional propuesta organizada por la Municipalidad de la Capital comenzará a las 10.30 y contará con la participación de jardines municipales, provinciales y privados.

Hoy 22:34
Santiago Baila

Este sábado, a partir de las 10:30, en la Plaza Libertad se realizará la edición 2026 de "Santiago Baila", una propuesta que, año tras año, convoca a todos los jardines de infantes municipales para compartir una gran celebración de nuestras tradiciones.

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Este programa tiene como objetivo promover y fortalecer la danza como expresión cultural, brindando un espacio de encuentro donde los niños y sus familias pueden reafirmar nuestras raíces y poner en valor el rico patrimonio folclórico que identifica a Santiago del Estero.

En esta nueva edición participarán como establecimientos invitados los jardines de infantes provinciales N° 4 "Domingo Faustino Sarmiento" y N° 919 "Sostenible o Verde". Además, estarán presentes los establecimientos educativos de gestión privada Espíritu Santo, Santa Dorotea, Shishilo, San Francisco de Asís, Hermanas Franciscanas, Mi Jardincito, Nuestra Señora de Fátima y Pequeñas Huellas.

Cabe mencionar que, como cierre de los festejos de julio, el viernes 31 se realizará el programa "Santiago Baila: Academias", que reunirá a bailarines de academias, escuelas y agrupaciones folclóricas, quienes presentarán danzas tradicionales en una jornada cargada de emociones, música y el color característico de nuestras expresiones populares.

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