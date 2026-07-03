Argentina ya tiene rival y fecha para los octavos de final del Mundial 2026: cuándo juega

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 10º
Mundial 2026
17'
Colombia 1
Ghana 0
3 / 07 / 2026
FINALIZADO
Argentina 3
Cabo Verde 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Australia 1
Egipto 1
FINALIZADO
14:00
Canadá -
Marruecos -
4 / 07 / 2026
18:00
Paraguay -
Francia -
4 / 07 / 2026
17:00
Brasil -
Noruega -
5 / 07 / 2026
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 16:00
Portugal
vs
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica
7 / 07 / 2026 13:00
Argentina
vs
Egipto

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Argentina ya tiene rival y fecha para los octavos de final del Mundial 2026: cuándo juega

El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró superar una instancia que siempre suele presentar dificultades.

Hoy 21:54

La Selección Argentina dio un nuevo paso en el Mundial 2026 al derrotar 3 a 2 a Cabo Verde en los dieciseisavos de final y avanzar a los octavos, donde continuará su camino con el objetivo de revalidar la corona obtenida en Qatar 2022.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró superar una instancia que siempre suele presentar dificultades y ahora ya conoce a su próximo adversario. La Albiceleste se medirá ante Egipto, que consiguió su clasificación luego de eliminar a Australia en una definición por penales.

Cuándo vuelve a jugar Argentina

El próximo compromiso de la Selección Argentina será el martes 7 de julio, desde las 13.00 (hora argentina), en la ciudad de Atlanta, por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Se espera que miles de hinchas argentinos acompañen nuevamente al equipo en un encuentro que aparece como un nuevo desafío en la búsqueda de llegar a las instancias decisivas del certamen.

Egipto, el próximo obstáculo

La selección africana viene de protagonizar una de las definiciones más emocionantes de los dieciseisavos de final. Tras igualar durante el tiempo reglamentario y el alargue, logró imponerse a Australia desde los doce pasos para asegurar su lugar entre los 16 mejores del campeonato.

Ahora tendrá enfrente a una Argentina que cuenta con figuras de la talla de Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Emiliano Martínez, y que buscará imponer su jerarquía para seguir avanzando en el torneo.

El camino de la Albiceleste

Con el triunfo sobre Cabo Verde, la Selección continúa construyendo su ilusión mundialista. Cada instancia representa un nuevo desafío y, a partir de ahora, cualquier error puede significar la despedida del campeonato.

Por eso, el choque ante Egipto será una prueba clave para el conjunto de Scaloni, que intentará dar otro paso rumbo a los cuartos de final y mantenerse en carrera por el sueño de conquistar nuevamente la Copa del Mundo.

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