Argentina ya tiene rival y fecha para los octavos de final del Mundial 2026: cuándo juega

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró superar una instancia que siempre suele presentar dificultades.
La Selección Argentina dio un nuevo paso en el Mundial 2026 al derrotar 3 a 2 a Cabo Verde en los dieciseisavos de final y avanzar a los octavos, donde continuará su camino con el objetivo de revalidar la corona obtenida en Qatar 2022.
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El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró superar una instancia que siempre suele presentar dificultades y ahora ya conoce a su próximo adversario. La Albiceleste se medirá ante Egipto, que consiguió su clasificación luego de eliminar a Australia en una definición por penales.
El próximo compromiso de la Selección Argentina será el martes 7 de julio, desde las 13.00 (hora argentina), en la ciudad de Atlanta, por los octavos de final de la Copa del Mundo.
Se espera que miles de hinchas argentinos acompañen nuevamente al equipo en un encuentro que aparece como un nuevo desafío en la búsqueda de llegar a las instancias decisivas del certamen.
La selección africana viene de protagonizar una de las definiciones más emocionantes de los dieciseisavos de final. Tras igualar durante el tiempo reglamentario y el alargue, logró imponerse a Australia desde los doce pasos para asegurar su lugar entre los 16 mejores del campeonato.
Ahora tendrá enfrente a una Argentina que cuenta con figuras de la talla de Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Emiliano Martínez, y que buscará imponer su jerarquía para seguir avanzando en el torneo.
Con el triunfo sobre Cabo Verde, la Selección continúa construyendo su ilusión mundialista. Cada instancia representa un nuevo desafío y, a partir de ahora, cualquier error puede significar la despedida del campeonato.
Por eso, el choque ante Egipto será una prueba clave para el conjunto de Scaloni, que intentará dar otro paso rumbo a los cuartos de final y mantenerse en carrera por el sueño de conquistar nuevamente la Copa del Mundo.