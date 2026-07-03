Messi, tras la clasificación: “Es importante ganar un partido así”

La Pulga expresó sus sensaciones luego de la victoria ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial.

Hoy 22:32

Lionel Messi habló después del sufrido triunfo de la Selección Argentina por 3-2 ante Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y dejó una frase que resume la dificultad del partido: “Esto es mata-mata y nadie te regala nada”.

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El capitán argentino reconoció el poderío del rival y destacó la complejidad que viene mostrando la competencia. “Sabíamos que no iba a ser nada fácil”, expresó, al referirse a un seleccionado caboverdiano que llegó a esta instancia después de superar la fase de grupos de manera invicta en la zona H.

“No por nada este equipo no perdió con España ni Uruguay”, remarcó Messi, quien valoró la actuación de Cabo Verde y cuestionó que se lo haya “desprestigiado por el nombre” o por no tener una historia fuerte en el fútbol mundial.

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El delantero del Inter Miami abrió el marcador con su 20° gol en Mundiales, pero admitió que ese tanto no le dio a Argentina el alivio esperado. Según explicó, desde ese momento el equipo se replegó, no pudo presionar bien y terminó sufriendo más de la cuenta.

En su análisis, Messi marcó que uno de los principales problemas fue que al equipo le quedaron “lejos las líneas”. Esa distancia entre defensores, mediocampistas y atacantes provocó descoordinaciones ante un rival muy exigente desde lo físico.

El capitán argentino también reconoció que Cabo Verde golpeó “con sus armas” y no regaló nada durante los 120 minutos. En ese contexto, destacó que en este Mundial 2026 todos los partidos están siendo difíciles y que no hay margen para confiarse en las instancias de eliminación directa.

Pese al desgaste, Messi valoró la capacidad competitiva de la Albiceleste. “Este equipo ya demostró muchas veces que siempre compite”, sostuvo, luego de una clasificación trabajada y cargada de tensión hasta el final.

Además, rescató la importancia de la pelota parada, una vía que Argentina volvió a aprovechar en momentos decisivos. El capitán remarcó que es una faceta que se viene trabajando con intensidad y que el equipo cuenta con buenos cabeceadores para lastimar por esa vía.

El máximo goleador del Mundial 2026, con siete tantos, también fue autocrítico: “Hicimos cosas buenas, pero también fueron muchas malas”. Por eso, afirmó que ahora será clave descansar, recuperar energías y sacar conclusiones positivas de un partido muy exigente.

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Tras el encuentro, Messi fue visto con gestos de disconformidad mientras conversaba con Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi. Minutos después, ya con una expresión de mayor alivio, saludó y agradeció al público argentino que acompañó a la Selección en el Hard Rock Stadium de Miami.

Con la victoria ante Cabo Verde, el equipo dirigido por Lionel Scaloni avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Egipto, que viene de eliminar a Australia por penales. El partido será el próximo martes 7 de julio, desde las 13:00, horario argentino.