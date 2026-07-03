Messi, tras la clasificación: “Es importante ganar un partido así”

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 10º
Mundial 2026
17'
Colombia 1
Ghana 0
3 / 07 / 2026
FINALIZADO
Argentina 3
Cabo Verde 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Australia 1
Egipto 1
FINALIZADO
14:00
Canadá -
Marruecos -
4 / 07 / 2026
18:00
Paraguay -
Francia -
4 / 07 / 2026
17:00
Brasil -
Noruega -
5 / 07 / 2026
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 16:00
Portugal
vs
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica
7 / 07 / 2026 13:00
Argentina
vs
Egipto

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Messi, tras la clasificación: “Es importante ganar un partido así”

La Pulga expresó sus sensaciones luego de la victoria ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial.

Hoy 22:32
Messi festejo Argentina

Lionel Messi habló después del sufrido triunfo de la Selección Argentina por 3-2 ante Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y dejó una frase que resume la dificultad del partido: “Esto es mata-mata y nadie te regala nada”.

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El capitán argentino reconoció el poderío del rival y destacó la complejidad que viene mostrando la competencia. “Sabíamos que no iba a ser nada fácil”, expresó, al referirse a un seleccionado caboverdiano que llegó a esta instancia después de superar la fase de grupos de manera invicta en la zona H.

“No por nada este equipo no perdió con España ni Uruguay”, remarcó Messi, quien valoró la actuación de Cabo Verde y cuestionó que se lo haya “desprestigiado por el nombre” o por no tener una historia fuerte en el fútbol mundial.

Te recomendamos: Argentina sufrió para ganarle a Cabo Verde y los memes mundialistas no faltaron

El delantero del Inter Miami abrió el marcador con su 20° gol en Mundiales, pero admitió que ese tanto no le dio a Argentina el alivio esperado. Según explicó, desde ese momento el equipo se replegó, no pudo presionar bien y terminó sufriendo más de la cuenta.

En su análisis, Messi marcó que uno de los principales problemas fue que al equipo le quedaron “lejos las líneas”. Esa distancia entre defensores, mediocampistas y atacantes provocó descoordinaciones ante un rival muy exigente desde lo físico.

El capitán argentino también reconoció que Cabo Verde golpeó “con sus armas” y no regaló nada durante los 120 minutos. En ese contexto, destacó que en este Mundial 2026 todos los partidos están siendo difíciles y que no hay margen para confiarse en las instancias de eliminación directa.

Pese al desgaste, Messi valoró la capacidad competitiva de la Albiceleste. “Este equipo ya demostró muchas veces que siempre compite”, sostuvo, luego de una clasificación trabajada y cargada de tensión hasta el final.

Además, rescató la importancia de la pelota parada, una vía que Argentina volvió a aprovechar en momentos decisivos. El capitán remarcó que es una faceta que se viene trabajando con intensidad y que el equipo cuenta con buenos cabeceadores para lastimar por esa vía.

El máximo goleador del Mundial 2026, con siete tantos, también fue autocrítico: “Hicimos cosas buenas, pero también fueron muchas malas”. Por eso, afirmó que ahora será clave descansar, recuperar energías y sacar conclusiones positivas de un partido muy exigente.

Te recomendamos: Argentina ya tiene rival y fecha para los octavos de final del Mundial 2026: cuándo juega

Tras el encuentro, Messi fue visto con gestos de disconformidad mientras conversaba con Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi. Minutos después, ya con una expresión de mayor alivio, saludó y agradeció al público argentino que acompañó a la Selección en el Hard Rock Stadium de Miami.

Con la victoria ante Cabo Verde, el equipo dirigido por Lionel Scaloni avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Egipto, que viene de eliminar a Australia por penales. El partido será el próximo martes 7 de julio, desde las 13:00, horario argentino.

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