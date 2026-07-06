Kim Kardashian presenta bikinis que marcan tendencia en redes sociales

Kim Kardashian ha lanzado una nueva colección de bikinis de su marca Skims, que incluye diseños underboob y estampados animal print, generando revuelo en las plataformas sociales.

Hoy 23:35

Kim Kardashian ha marcado tendencia nuevamente en las redes sociales al presentar su última colección de bikinis a través de su marca Skims. La nueva línea, denominada SKIMS MICRO FITS EVERYBODY, se caracteriza por sus diseños audaces y provocativos, especialmente los modelos que siguen la tendencia underboob.

En su cuenta oficial de Instagram, Kardashian compartió una serie de fotografías donde se puede apreciar su impresionante figura luciendo distintos modelos de esta colección. Las imágenes han captado la atención de millones de seguidores, quienes no han dudado en expresar su admiración.

Uno de los modelos más destacados de esta nueva colección es un bikini con estampado animal print de leopardo. Este diseño incluye un corpiño en tamaño XXS que deja al descubierto la parte inferior del busto, alineándose con la popular tendencia underboob.

El conjunto se complementa con una bombacha ultracavada y una segunda pieza superpuesta, que incluye detalles de encaje negro y pequeños moños, lo que refuerza la inspiración lencera de la colección.

En menos de 24 horas desde su publicación, las imágenes de Kardashian han superado el millón de 'Me gusta' y han generado miles de comentarios elogiosos de sus seguidores, quienes han descrito el lanzamiento con adjetivos como “Espectacular”, “Fantástica”, “Hot” y “Te amo”.

Este lanzamiento no solo resalta la capacidad de Kim Kardashian para influenciar tendencias en la moda, sino que también reafirma el crecimiento y la popularidad de su marca, que continúa marcando el ritmo en la industria del swimwear.