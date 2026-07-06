Se descompensó cuando retiraba su auto del taller y murió antes de recibir asistencia médica

El hombre, de 66 años, se desplomó cuando se disponía a llevarse su vehículo. El fiscal Emanuel Sabater ordenó la autopsia para establecer las causas del fallecimiento.

Hoy 23:52

Un hombre de 66 años falleció en la noche de este lunes cuando se disponía a retirar su automóvil de un taller mecánico ubicado sobre calle Juan Bautista Alberdi al 1300, entre Saavedra e Italia, en el barrio Herrera El Alto de Las Termas de Río Hondo.

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De acuerdo con el informe policial, el propietario del taller, Luis Rafael Décima (69), manifestó que alrededor de las 20.10 el cliente se presentó para retirar su auto, que había dejado para una reparación. Mientras verificaba el estado del vehículo, el hombre comenzó a descompensarse, por lo que solicitaron de inmediato la presencia de una ambulancia.

Al arribar al lugar, el personal médico constató que el paciente ya no presentaba signos vitales. En una primera apreciación, se indicó que el deceso habría sido compatible con un paro cardiorrespiratorio, aunque la causa deberá ser determinada por las pericias correspondientes.

Como el fallecido no llevaba documentación entre sus pertenencias, efectivos de la División Criminalística realizaron las tareas de rigor y, con la presencia de testigos, procedieron a abrir el automóvil, donde encontraron una licencia de conducir que permitió identificarlo como Antonio Delicio Hernández (66), domiciliado en el barrio La Pileta, de la ciudad balnearia.

En el lugar tomó intervención el fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, quien dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial del Hospital Independencia, en la ciudad Capital, para la correspondiente autopsia, a fin de establecer fehacientemente las causas del fallecimiento.

Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal ordenó la entrega del automóvil al hijo del fallecido.