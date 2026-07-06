El peronista Carlitos Silva lanzó su candidatura a intendente de Fernández

El acto se llevó a cabo en una sede partidaria colmada en su interior y adyacencias.

Hoy 23:44

En una sede partidaria colmada en su interior y adyacencias, el peronismo de Fernández concretó este lunes el lanzamiento como candidato a intendente de Carlos Emiliano “Carlitos” Silva, quien lleva también dos listas colectoras de concejales.

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El acto se desarrolló en un marco efusivo con la presencia del senador nacional y titular del PJ santiagueño, José Emilio Neder; el vicegobernador, Dr. Carlos Silva Neder; los ministros de Gobierno, Dr. Bernardo José Herrera; y de Producción, Ing. Néstor Machado; la diputada nacional Estela Neder, la diputada provincial y ex intendenta de la Capital del Agro, Norma “Chuchi” Abdala de Matarazzo, entre otras autoridades.

Abrió el acto precisamente Norma “Chuchi” Matarazzo, expresando “un agradecimiento a toda la militancia, aquí está el sentimiento justicialista acompañando a este joven”. Luego el vicegobernador Carlos Silva Neder remarcó “la unidad del peronismo y también la amplia convocatoria a todos los demás sectores de la ciudad”

Carlitos Silva

A su turno Carlos Emiliano “Carlitos” Silva, comerciante y profesor en Educación para la Salud, de 31 años, agradeció “a todos por la presencia, marca el acompañamiento y apoyo que venimos recibiendo. Estamos trabajando con alma y corazón hace mucho tiempo, con el propósito y la esperanza de hacer algo por Fernández y su gente”.

“Saben de dónde vengo, que no nací con privilegios y que soy humilde, una persona común como cada uno de ustedes que se ha capacitado con mucho esfuerzo y vive la realidad de cada barrio y paraje, porque soy parte de eso. Fernández es mi bandera y el compromiso es con cada vecino”, afirmó.

Neder

El cierre estuvo a cargo de José Emilio Neder, quien en principio transmitió a Silva “los afectuosos saludos del gobernador Elías Suárez y del senador Gerardo Zamora”.

Luego agregó: “Es una alegría estar, agradezco a los demás precandidatos su presencia y apoyo, se hizo una consulta popular y la gente lo referenció a Carlitos, por eso es el candidato. A la juventud no hay que mirarla sólo como futuro, cuando hay compromiso, vocación y convicción hay que acompañarla para que sea presente, sumándole a esa fuerza la experiencia de los mayores como aquí ocurre, para plantear una alternativa al pueblo de Fernández a través de este proyecto”, subrayó.