Terremotos en Venezuela: subió a 3.535 la cifra de muertos y ya son 16.740 los heridos

El último balance oficial elevó nuevamente el número de víctimas fatales por el doble sismo del 24 de junio. La zona más afectada sigue siendo La Guaira, donde las tareas se concentran ahora en la remoción de escombros y la recuperación de cuerpos.

Hoy 17:08

La cifra de muertos por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio ascendió a 3.535, mientras que los heridos ya son 16.740, de acuerdo con el último balance oficial difundido este lunes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El nuevo reporte marca un aumento de 193 fallecidos respecto del recuento informado durante la jornada anterior y confirma la magnitud de una tragedia que ya es considerada la más grave que atravesó el país en el último siglo.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, golpearon a Caracas y a otros seis estados del norte venezolano. Sin embargo, la zona más devastada continúa siendo La Guaira, donde se registraron los mayores daños estructurales y donde todavía se concentran los operativos de emergencia.

Según el balance oficial, 6.462 personas fueron rescatadas desde el inicio de las tareas, una cifra que no registra variaciones desde el jueves. Además, más de 17.000 personas quedaron sin hogar y las autoridades habilitaron 82 campamentos transitorios para asistir a los damnificados.

El reporte también detalla que 856 edificios resultaron afectados por los movimientos sísmicos y que 190 colapsaron por completo. En paralelo, el operativo de respuesta movilizó a 29.567 efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad, junto con 27.930 voluntarios registrados.

En materia de asistencia humanitaria, las autoridades informaron que fueron atendidas 86.794 familias y que se distribuyeron 9.603 toneladas de alimentos en las zonas afectadas.

Uno de los puntos más sensibles continúa siendo la cifra de personas desaparecidas. El registro oficial no fue actualizado desde los primeros días posteriores al desastre, mientras que plataformas ciudadanas y organismos humanitarios advierten que la cantidad de personas sin localizar podría ser mucho mayor.

A doce días del doble terremoto, el foco de las operaciones comenzó a desplazarse del rescate de sobrevivientes a la recuperación de cuerpos y el retiro de escombros. La posibilidad de hallar personas con vida bajo los edificios derrumbados disminuye con el paso de las horas, aunque familiares y voluntarios continúan trabajando en distintos sectores de La Guaira.

En el cementerio La Esperanza, las autoridades habilitaron un sector de emergencia para inhumar a víctimas que todavía no fueron identificadas. Allí, varias tumbas permanecen señalizadas con cruces blancas y códigos de registro, a la espera de que los cuerpos puedan ser reconocidos por sus familiares.

Mientras tanto, algunos equipos internacionales de rescate comenzaron a retirarse de las zonas afectadas, aunque otros permanecen colaborando en las tareas de recuperación. En los edificios colapsados continúan trabajando bomberos, unidades de defensa civil, voluntarios venezolanos y vecinos que buscan entre los escombros.

El terremoto de 1967, que también golpeó zonas cercanas a la capital venezolana, había dejado 245 muertos. El doble sismo del 24 de junio superó ampliamente aquel antecedente y dejó a Venezuela frente a una emergencia humanitaria de gran escala.