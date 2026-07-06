UEFA apuntó duramente contra FIFA por habilitar a Folarin Balogun en el Mundial: “Cruzó una línea roja”

El organismo europeo cuestionó la decisión de dejar en suspenso la sanción automática al delantero de Estados Unidos, que había sido expulsado ante Bosnia-Herzegovina y podrá jugar frente a Bélgica.

Hoy 09:21

La polémica por la habilitación de Folarin Balogun en el Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo. Luego de que FIFA resolviera dejar en suspenso la sanción automática que debía cumplir el delantero de Estados Unidos tras su expulsión ante Bosnia-Herzegovina, UEFA emitió un duro comunicado contra la decisión.

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El atacante había visto la tarjeta roja durante el partido de 16avos de final, por una infracción sobre el defensor bosnio Tarik Muharemovic. Según el reglamento, esa expulsión debía implicar al menos una fecha de suspensión, por lo que Balogun tenía que perderse el cruce de octavos de final frente a Bélgica.

Sin embargo, FIFA resolvió suspender durante un período de prueba de un año la aplicación de esa sanción, lo que dejó al delantero disponible para el equipo dirigido por Mauricio Pochettino. La medida generó fuertes críticas y abrió un debate sobre la aplicación de las reglas en plena competencia.

“La decisión tomada ayer de suspender durante un período de prueba de un año la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja”, expresó UEFA en su comunicado.

El organismo europeo sostuvo que la suspensión mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una medida discrecional ni depende de una interpretación particular. Para UEFA, se trata de un principio reglamentario que no admite excepciones, mucho menos durante el desarrollo de un torneo.

Además, remarcó que otros futbolistas atravesaron situaciones similares en la misma competencia y cumplieron sus respectivas suspensiones. Por ese motivo, advirtió que la decisión de FIFA puede romper la igualdad de trato entre los equipos y sentar un antecedente peligroso para el resto del campeonato.

“Cuando quienes velan por el cumplimiento de las reglas ya no lo garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competición se ve socavada”, señaló UEFA en otro tramo del comunicado.

La entidad también alertó que, a partir de este fallo, casos similares podrían exigir el mismo tratamiento, lo que impactaría directamente en el desarrollo de la competencia. En ese sentido, consideró que una Copa del Mundo nunca puede analizarse como un hecho aislado, ya que sus decisiones tienen consecuencias sobre el fútbol en general.

El comunicado cerró con una definición tajante: “Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable”.

La resolución también fue celebrada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien agradeció públicamente a FIFA por “corregir una tremenda injusticia”. Por su parte, Pochettino defendió la habilitación del delantero y aseguró que la decisión fue “fantástica para el fútbol”.