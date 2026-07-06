Gravísimo episodio de violencia de género: acribilló a su mujer y luego se quitó la vida

El atacante de 57 años disparó contra su esposa que se encuentra internada en grave estado en el hospital Regional. Sucedió en la localidad de San Antonio.

Hoy 09:35

Un grave episodio de violencia de género es investigado por la Justicia luego de que una mujer resultara gravemente herida y un hombre fuera encontrado sin vida en una vivienda, en un hecho ocurrido durante la madrugada de este lunes Ruta 211, a la altura de la localidad de San Antonio, en el departamento Capital.

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Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 6.20 se tomó conocimiento de la presencia de una persona fallecida en el domicilio. En el lugar fue identificado Damián Iñiguez Ubaldo (57), quien, de acuerdo a las primeras averiguaciones, se habría quitado la vida tras atacar a su esposa.

La víctima, Valeria Villalba (46), fue asistida de urgencia y trasladada al Hospital Regional, donde permanece internada y bajo seguimiento médico. Su estado de salud es evaluado de manera constante por los profesionales.

Investigación en curso

La causa quedó a cargo de las fiscales Silvia Jaime y Silvina Paz, quienes ordenaron diversas medidas para avanzar en la investigación. Entre ellas, dispusieron la toma de declaración a la hija de la mujer, quien se encontraba en el hospital, y también a la propia víctima, siempre que su estado de salud lo permita.

Además, se ordenó el resguardo de las prendas de vestir de ambas mujeres, con el objetivo de que sean posteriormente analizadas por personal de Criminalística como parte de las pericias.

En tanto, efectivos policiales y especialistas continúan trabajando en la escena del hecho para recolectar pruebas y reconstruir la mecánica del episodio, en busca de determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

La investigación sigue en desarrollo y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.