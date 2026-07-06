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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUL 2026 | 11º
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Locales

Por trabajos de mejoras, EDESE informó cortes programados para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:56

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Martes 7 de julio: de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte del barrio San Martin de la ciudad de La Banda (comprendido entre Av. Del Libertador - Mitre, Santa Fe Norte, Belgrano y Antártida Argentina); de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de la localidad de Nueva Esperanza (zona rural, sobre Ruta Prov. 4); de 09:30 a 12:30 hs afectando a la localidad de Puestito de San Antonio (dpto. Capital) y de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte del barrio Los Flores de la ciudad Capital (Mza A y B).

Miércoles 8 de julio: de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios La Católica y 8 de Abril de la ciudad Capital; de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Siete Arboles, Rumioj, Esquina Pozo, Negra Muerta, Palmares (dpto. Banda), la localidad de San Pedro (dpto. Capital), Santa Elena, La Capilla y Pampa Mayo (dpto. Banda); de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte de los barrios Besares y Villa Griselda de la ciudad de La Banda (comprendido entre Besares, Richieri, Pueyrredón y Canal 9 de Julio) y a las localidades de Taboada y sus zonas rurales aledañas (dpto. San Martín), Libertad, Amamá y Santa Lucia (dpto. Moreno)  y de 14:00 a 17:00 hs afectando a parte de la ciudad de Termas de Rio Hondo (comprendido entre Rivadavia, Gorostiaga, Núñez del Prado, Pasaje Mossi y Avellaneda).

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