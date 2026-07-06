Anya Taylor-Joy: "El señor de los anillos es un sueño para mí, he sido elfa toda mi vida"

La actriz interpretará a Seren en la nueva película de El Señor de los Anillos, que llegará a los cines en diciembre de 2027 y contará con regresos clave de la saga original.

Hoy 09:45

Anya Taylor-Joy dará un nuevo paso en su carrera al incorporarse al universo de The Lord of the Rings. En La caza de Gollum, la próxima película basada en la obra de Tolkien, se convertirá en una de las pocas intérpretes que han dado vida a una elfa en la gran pantalla, un selecto grupo que integran Cate Blanchett, Liv Tyler y Evangeline Lilly.

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El film, que tiene previsto su estreno el 17 de diciembre de 2027, presentará a Taylor-Joy como Seren, una misteriosa elfa sobre la que aún se conocen pocos detalles. Sin embargo, la actriz ya ha dejado en claro su entusiasmo por el papel, incluso con humor: “Siento que he sido una elfa toda mi vida”, bromeó, asegurando que es uno de los pocos trabajos en los que no experimentará el síndrome del impostor.

Un reparto con figuras icónicas y regresos esperados

La película contará con un elenco de alto perfil. Entre las nuevas incorporaciones destaca Kate Winslet, mientras que también regresarán figuras clave de la trilogía original como Ian McKellen y Elijah Wood, quienes retomarán sus papeles como Gandalf y Frodo, respectivamente.

Anya Taylor-Joy

Detrás del proyecto también hay nombres fuertes: Peter Jackson volverá al universo como productor, mientras que la dirección estará a cargo de Andy Serkis, recordado por interpretar a Gollum y por su trabajo en Venom: Let There Be Carnage.

Una ausencia importante y una nueva apuesta

Una de las grandes ausencias será la de Viggo Mortensen, quien decidió no volver como Aragorn. En su lugar, el personaje será interpretado por Jamie Dornan, conocido por Fifty Shades of Grey. Según trascendió, Mortensen dio su aprobación a esta elección.

Anya Taylor-Joy

La caza de Gollum se centrará en la persecución del personaje que da nombre a la película, una historia basada en los apéndices de la obra de J.R.R. Tolkien. En ellos se menciona cómo Gandalf y Aragorn rastrean a Gollum para evitar que revele información crucial a Sauron sobre Frodo y el Anillo Único.

Con este proyecto, Anya Taylor-Joy suma otro papel icónico a su carrera y se integra a uno de los universos más influyentes de la fantasía moderna, en una película que promete expandir la mitología de la Tierra Media.