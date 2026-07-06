Brutal: agredió a su hija de 7 años arrojándole agua caliente

La fiscal de turno ordenó que se investigue lo ocurrido en el interior de la vivienda ubicada en el barrio General Paz. Solicitaron que se le tome testimonio a la pequeña.

Hoy 07:04

Un grave episodio de presunta violencia intrafamiliar ocurrido en horas del mediodía de ayer en el barrio General Paz derivó en la intervención policial y sanitaria de una menor de 7 años, quien resultó con heridas luego que su madre le arrojara agua caliente con sal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho tuvo lugar alrededor de las 12.35 en un domicilio ubicado sobre calle Maximiliano Castro s/n, jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 5, donde personal policial acudió tras ser alertado sobre una situación conflictiva en el interior de una vivienda.

En el lugar intervino personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 11, quienes procedieron a la entrevista de un tío de la menor de 27 años, quien relató que la progenitora habría arrojado agua con sal sobre la menor durante un episodio ocurrido en el domicilio.

Como consecuencia del hecho, la niña habría sufrido lesiones compatibles con irritación y afectaciones en la piel, lo que motivó la inmediata asistencia del personal del Sease, junto a su madre, a sede policial, a fin de resguardar su integridad y dar inicio a las actuaciones correspondientes.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que la menor fue examinada por la médica interviniente, doctora María Eugenia Roldán, quien dispuso la realización de curaciones durante un período aproximado de diez días, en virtud de las lesiones constatadas en el examen clínico inicial.

En cuanto a la progenitora de la menor, se ha iniciado una investigación de oficio ya que el resto de la familia- por el momento- decidió no radicar una denuncia. Intervino la fiscal Jaime Luna Silva.