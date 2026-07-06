Maggie Gyllenhaal recibe el Premio del Presidente en Karlovy Vary y reivindica un cine femenino sin estereotipos

La directora fue distinguida en la apertura del festival y reflexionó sobre la histórica falta de miradas femeninas en la industria, defendiendo historias más complejas, incómodas y honestas.

Hoy 07:28

La actriz y directora Maggie Gyllenhaal fue distinguida con el Premio del Presidente en la ceremonia de apertura del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, uno de los eventos más prestigiosos del circuito europeo.

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En ese marco, la realizadora mantuvo un encuentro con la prensa internacional en el histórico Grand Hotel Pupp, donde reflexionó sobre su mirada autoral y el lugar de las mujeres en la industria cinematográfica.

En apenas dos trabajos como directora, Gyllenhaal ha logrado cuestionar más de un siglo de estereotipos femeninos en el cine. Con The Lost Daughter, exploró los aspectos más oscuros de la maternidad y las expectativas sociales sobre las mujeres, mientras que en The Bride reimaginó a la icónica Novia de Frankenstein dotándola de agencia y autonomía.

Durante la charla, la cineasta subrayó la histórica predominancia masculina en el cine. “Durante la mayor parte del tiempo en que se han hecho películas, han sido realizadas por hombres”, señaló. Si bien reconoció que existen personajes femeninos valiosos creados por directores, consideró que resulta difícil abarcar la experiencia femenina en toda su complejidad desde una perspectiva externa, especialmente en sus aspectos más íntimos.

Gyllenhaal recordó además el impacto que le generó la novela de Elena Ferrante en la que se basa The Lost Daughter. “Como madre, pensé que era demasiado, pero después reconocí algo propio en ese relato. Hay un alivio en escuchar en voz alta cosas que nunca se dicen”, explicó.

Consultada sobre si su objetivo es romper barreras, fue contundente: no busca provocar, sino abrir espacios de expresión. “Quiero que mi experiencia tenga lugar, y también la de quienes trabajan conmigo”, afirmó. En ese sentido, consideró que muchas de las reacciones a su cine se deben a que ciertos temas simplemente no habían sido explorados con anterioridad.

Lejos de la etiqueta de “personajes femeninos fuertes”, la directora apuesta por retratar mujeres complejas y reconocibles. “Me interesa mostrar todo el espectro: fuerza, debilidad, vulnerabilidad, placer y miedo. Algo que se parezca a la vida real”, sostuvo.

Actualmente, Gyllenhaal trabaja en un nuevo proyecto junto a Warner Bros., una adaptación de la novela Creation Lake de Rachel Kushner, aunque aclaró que se encuentra en una etapa inicial y privada del desarrollo.

Asimismo, destacó la importancia de generar un entorno creativo más abierto para los actores. “Muchas veces sentí que los directores no estaban interesados en lo que yo podía aportar. Me cansé de proteger ese espacio y decidí crear uno propio”, explicó, remarcando su intención de ofrecer mayor libertad artística.

En definitiva, la realizadora reafirmó su compromiso con un cine que funcione como una expresión honesta de su mundo interior. “Primero tengo que entender qué es lo que pienso y siento, y luego llevarlo a la pantalla”, concluyó.