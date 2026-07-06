Sydney Sweeney revela su serie favorita: un clásico con casi 600 episodios que ha visto "varias veces"

La actriz de Euphoria confesó cuál es la producción que más la marcó y sorprendió al elegir uno de los títulos más longevos y exitosos de la televisión.

Hoy 08:18

En plena consolidación como una de las figuras más destacadas de Hollywood, Sydney Sweeney sorprendió al revelar cuál es la serie que más ha visto en su vida. La protagonista de Euphoria confesó que su favorita es Law & Order: Special Victims Unit (Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales), una producción que, según sus propias palabras, ha visto completa “varias veces”.

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“Me encanta especialmente entre las temporadas 8 a 10, cuando la serie tiene el reparto más icónico”, explicó Sweeney, dejando en claro que no solo es fan, sino también una espectadora detallista. Aun así, reconoció que también disfruta de las temporadas recientes.

En una entrevista con USA Today, la actriz destacó su fascinación por este clásico televisivo que lleva más de dos décadas al aire y acumula cerca de 600 episodios, además de más de 100 premios.

Sydney Sweeney

Un personaje icónico y una saga que no se agota

Dentro del universo de la serie, Sweeney también tiene un favorito: el detective Elliot Stabler. “Siempre me ha encantado Stabler”, afirmó, en referencia al personaje interpretado por Christopher Meloni.

Ese interés la llevó además a seguir Law & Order: Organized Crime (Ley y orden: crimen organizado), el spin-off centrado en ese mismo personaje, ampliando así su vínculo con la franquicia.

Creada por Dick Wolf, la serie original se convirtió en una verdadera institución de la televisión mundial, con actuaciones destacadas de Mariska Hargitay, Ice-T y Dann Florek.

Un fenómeno global

Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales sigue el trabajo de una unidad especial de la policía de Nueva York dedicada a investigar delitos sexuales y casos sensibles. Su enfoque directo y su capacidad para abordar temáticas complejas la convirtieron en un fenómeno que trascendió Estados Unidos para conquistar audiencias en todo el mundo.

Con esta elección, Sydney Sweeney demuestra que, incluso en la cima de su carrera, sigue siendo una fanática de las grandes historias que marcaron a generaciones.

Sydney Sweeney