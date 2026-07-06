Estados Unidos y Bélgica van por la clasificación a cuartos del Mundial en un duelo que promete

El equipo de Mauricio Pochettino buscará seguir haciendo historia ante un rival europeo que llega motivado tras una remontada agónica frente a Senegal. Folarin Balogun fue habilitado y podrá jugar.

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Estados Unidos y Bélgica jugarán este lunes desde las 21.00, hora argentina, en el Seattle Stadium, por los octavos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre España y Portugal.

El seleccionado local, dirigido por Mauricio Pochettino, llega a esta instancia después de haber terminado como líder de su grupo y de eliminar a Bosnia con un triunfo por 2-0 en los dieciseisavos de final.

En la fase inicial, Estados Unidos debutó con una goleada ante Paraguay, luego venció 2-0 a Australia y cerró con una derrota frente a Turquía, aunque ese resultado no le impidió quedarse con el primer puesto de la zona.

Una de las grandes noticias para el conjunto estadounidense es la habilitación de Folarin Balogun. El delantero había sido expulsado ante Bosnia y parecía descartado para los octavos, pero la FIFA decidió suspender el cumplimiento de la sanción, por lo que estará disponible para enfrentar a Bélgica.

La decisión generó repercusión internacional y malestar en el entorno belga. Según reportes internacionales, la Federación de Bélgica expresó sorpresa por la resolución, mientras que el entrenador Rudi García cuestionó el fallo disciplinario.

Del otro lado, Bélgica llega tras protagonizar uno de los partidos más emocionantes de los dieciseisavos. El equipo europeo perdía 2-0 ante Senegal, pero lo empató sobre el final y luego lo ganó 3-2 en el alargue, con un penal de Youri Tielemans en la última jugada.

En la fase de grupos, el conjunto belga había terminado como líder del Grupo G, luego de empatar ante Egipto e Irán y golear 5-1 a Nueva Zelanda.

El duelo promete intensidad por el presente de ambos equipos. Estados Unidos intentará aprovechar el impulso del público local y la conducción de Pochettino, mientras que Bélgica buscará imponer su experiencia y jerarquía en una instancia decisiva.

El posible once de Estados Unidos sería con Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

La posible formación de Bélgica tendría a Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku. DT: Rudi García.

El árbitro del encuentro será el uruguayo Esteban Ostojich, designado para impartir justicia en un cruce que tendrá mucho en juego.

El partido entre Estados Unidos y Bélgica se jugará este lunes desde las 21.00, hora argentina, en el Seattle Stadium, y podrá verse por TyC Sports.