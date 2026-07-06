Detención de mujer por tráfico de cocaína en Tucumán

La Policía de Tucumán detuvo a una mujer por tráfico de cocaína tras detectar la sustancia en un paquete en el Destacamento Fronterizo Cabo Vallejos.

Hoy 01:19

El tráfico de cocaína en Argentina continúa siendo un desafío significativo para las autoridades. En un reciente operativo, la Policía de Tucumán interceptó una encomienda que contenía aproximadamente 1.5 kilos de cocaína, así como un celular, y detuvo a una mujer que era la destinataria del paquete.

El procedimiento tuvo lugar en el Destacamento Fronterizo Cabo Vallejos, donde el can antidrogas Alex jugó un papel crucial al detectar la sustancia prohibida. Este operativo se enmarca dentro del Operativo Lapacho, diseñado para combatir el tráfico de drogas en la región.

Los hechos ocurrieron el jueves, cuando los agentes de guardia en el puesto fronterizo comenzaron a inspeccionar un transporte de encomiendas proveniente de Salta con destino a Tucumán. Gracias a la colaboración del can Alex, se identificó el paquete sospechoso, lo que llevó a una revisión más detallada.

Con la autorización del Juzgado Federal número 3, los efectivos realizaron una prueba de campo que confirmó la presencia de cocaína en el paquete. Este hallazgo subraya la importancia de los procedimientos de control en las fronteras argentinas.

Tras la identificación de la droga, las autoridades decidieron llevar a cabo una entrega vigilada, permitiendo que el paquete llegara a su destino. Esto resultó en la captura de la mujer, originaria de Lomas de Tafí, quien fue detenida al recibir la encomienda.

Además de la droga, se incautó un celular que se encontraba junto al paquete, lo que podría ser relevante para la investigación en curso. Las fuerzas de seguridad y el sistema judicial están trabajando en conjunto para esclarecer los detalles de este caso.