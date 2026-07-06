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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUL 2026 | 7º
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El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 6 de julio: el frío no afloja y la máxima será de 16°C

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con temperaturas muy bajas y no se esperan lluvias. Con el correr de las horas, el cielo se mantendrá algo nublado a despejado y el martes continuará el tiempo estable, con una máxima de 20°C.

Hoy 01:31

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este lunes una jornada fría durante las primeras horas en Santiago del Estero, con cielo algo nublado por la madrugada y la mañana, y condiciones despejadas hacia la tarde y la noche.

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La temperatura mínima prevista es de 2°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C. Durante la madrugada y la mañana, los valores se mantendrán en torno a los 2°C, por lo que se espera un arranque de jornada con mucho frío.

Hacia la tarde, la temperatura subirá hasta los 16°C, con cielo despejado y sin probabilidades de precipitaciones. Por la noche, el termómetro descenderá a 13°C, con viento del sector norte de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La probabilidad de lluvias será del 0% durante toda la jornada. En cuanto al viento, se presentará leve durante la madrugada desde el sudoeste, luego rotará al este por la mañana y la tarde, y finalmente al norte durante la noche.

Para el martes, el organismo nacional prevé otra jornada estable, con cielo sin lluvias, una mínima de 2°C y una máxima de 20°C.

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