Ordenan una inspección para determinar dónde está el vestidor con dólares atribuido a Jesica Cirio

La medida busca establecer si el guardarropa que aparece en los videos está en un departamento de Jesica Cirio en Palermo o en una propiedad de Martín Insaurralde en San Vicente.

Hoy 01:02

La Justicia ordenó realizar una inspección ocular en dos propiedades para determinar dónde está ubicado el vestidor con dólares que aparece en los videos atribuidos a Jesica Cirio, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra la modelo y su expareja, Martín Insaurralde.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida fue dispuesta luego de que una testigo del allanamiento realizado en un departamento de Cirio declarara que el guardarropa que observó en esa propiedad sería el mismo que aparece en las filmaciones difundidas semanas atrás.

Ese testimonio abrió una nueva línea dentro de la causa, ya que hasta el momento una de las hipótesis apuntaba a que el vestidor registrado en los videos podía encontrarse en una vivienda del country Fincas de San Vicente, propiedad vinculada a Insaurralde.

Para despejar las dudas, el juez federal Luis Armella, a cargo de la investigación, ordenó procedimientos en ambas locaciones: el departamento de Cirio ubicado en la zona de Ortega Gasset y Libertador, en el barrio porteño de Palermo, y la propiedad situada en San Vicente.

La investigación tomó impulso tras la difusión de videos en los que se observa dinero en dólares guardado en bolsas plásticas dentro de cajones de un vestidor. A partir de esas imágenes, la Justicia avanzó con allanamientos y distintas medidas para establecer el origen de los fondos y el lugar donde fueron filmadas las imágenes.

Según trascendió, durante la reconstrucción de un acta vinculada a uno de los procedimientos, una empleada doméstica que había participado como testigo afirmó que el vestidor visto en el departamento de Cirio coincidía con el que aparece en los videos.

Además, esta semana está prevista otra medida clave para la causa: la apertura del teléfono celular de Jesica Cirio, que fue entregado por su defensa a pedido del magistrado. Los investigadores buscarán determinar si en ese dispositivo se encuentran los videos del vestidor y otros elementos de interés para la causa.

Con estas medidas, la Justicia intentará precisar en qué propiedad fue registrado el guardarropa con dólares y avanzar en la reconstrucción del circuito patrimonial investigado.