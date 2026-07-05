Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUL 2026 | 10º
X
Policiales

Recuperaron dos caballos robados tras un operativo en una zona rural de Salavina

Los animales fueron hallados por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 39 durante rastrillajes realizados en el paraje Asignasta. La Justicia ordenó su restitución al propietario.

Hoy 21:00
Caballos

Personal de la Comisaría Comunitaria N° 39 de Los Telares recuperó dos equinos que habían sido denunciados como robados, luego de un operativo de búsqueda realizado en una zona rural del departamento Salavina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La investigación incluyó tareas de inteligencia y rastrillajes que permitieron orientar la búsqueda hacia sectores montuosos del paraje Asignasta, donde los efectivos concentraron los recorridos.

Como resultado del procedimiento, los policías localizaron dos caballos en un área de campo abierto. Tras las verificaciones correspondientes, se confirmó que se trataba de los animales denunciados como sustraídos.

Una vez informada de la novedad, la autoridad judicial ordenó el secuestro preventivo de los equinos, el cumplimiento de las actuaciones de rigor y el reconocimiento por parte del damnificado.

Posteriormente, los animales fueron restituidos a su legítimo propietario, mientras continúan las actuaciones vinculadas a la causa para determinar las circunstancias del hecho e identificar a los responsables del robo.

TEMAS Robos Salavina
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Batacazo histórico: con un doblete de Haaland, Noruega venció a Brasil y lo eliminó del Mundial 2026
  2. 2. A tristeza não tem fim: los memes no perdonaron a Brasil tras su eliminación del Mundial 2026
  3. 3. Escándalo Mundial: el goleador de Estados Unidos expulsado fue habilitado para jugar con Bélgica y Trump lo agradeció
  4. 4. “¿Me querés dar un beso?”: las revelaciones de Cáceres sobre sus cruces con Mbappé
  5. 5. Argentina cambia de sede y Scaloni analiza variantes para enfrentar a Egipto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT