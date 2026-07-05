Recuperaron dos caballos robados tras un operativo en una zona rural de Salavina

Los animales fueron hallados por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 39 durante rastrillajes realizados en el paraje Asignasta. La Justicia ordenó su restitución al propietario.

Hoy 21:00

Personal de la Comisaría Comunitaria N° 39 de Los Telares recuperó dos equinos que habían sido denunciados como robados, luego de un operativo de búsqueda realizado en una zona rural del departamento Salavina.

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La investigación incluyó tareas de inteligencia y rastrillajes que permitieron orientar la búsqueda hacia sectores montuosos del paraje Asignasta, donde los efectivos concentraron los recorridos.

Como resultado del procedimiento, los policías localizaron dos caballos en un área de campo abierto. Tras las verificaciones correspondientes, se confirmó que se trataba de los animales denunciados como sustraídos.

Una vez informada de la novedad, la autoridad judicial ordenó el secuestro preventivo de los equinos, el cumplimiento de las actuaciones de rigor y el reconocimiento por parte del damnificado.

Posteriormente, los animales fueron restituidos a su legítimo propietario, mientras continúan las actuaciones vinculadas a la causa para determinar las circunstancias del hecho e identificar a los responsables del robo.