A tristeza não tem fim: los memes no perdonaron a Brasil tras su eliminación del Mundial 2026

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La Canarinha cayó 2-0 ante Noruega en los octavos de final y las redes sociales explotaron con cargadas, bromas y referencias históricas que rápidamente se volvieron virales.
Brasil volvió a vivir otra jornada para el olvido en una Copa del Mundo. La selección dirigida por Carlo Ancelotti perdió 2-1 frente a Noruega y quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026, en un encuentro que tuvo como gran figura a Erling Haaland, autor de los dos goles del conjunto europeo.
Como ocurre en cada gran golpe futbolístico, las redes sociales reaccionaron de inmediato. Apenas se consumó la eliminación, miles de usuarios compartieron memes burlándose de la temprana despedida de la pentacampeona del mundo. Las cargadas apuntaron a la falta de eficacia ofensiva de Brasil, al penal desperdiciado durante el partido y al enorme rendimiento de Haaland, quien se convirtió en el verdugo de la Verdeamarela.