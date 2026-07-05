“¿Me querés dar un beso?”: las revelaciones de Cáceres sobre sus cruces con Mbappé

El lateral de la Albirroja contó detalles de los duelos calientes que tuvo con el crack francés durante la derrota por 1-0 en los octavos de final del Mundial 2026. También respondió a las críticas por el planteo paraguayo.

Hoy 14:48

Juan José Cáceres, lateral de la Selección de Paraguay, reveló detalles de los cruces que mantuvo con Kylian Mbappé durante la ajustada derrota por 1-0 ante Francia, por los octavos de final del Mundial 2026.

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El defensor, exjugador de Racing y Lanús, tuvo un partido aparte con el capitán francés, autor del único gol del encuentro desde el punto penal.

“Por suerte jugaba más en el centro que por mi lado”, afirmó Cáceres en diálogo con TyC Sports luego de la eliminación de la Albirroja. Y agregó: “Le tenía que meter, porque si no se me iba”.

El actual futbolista del FC Dinamo Moscú también contó una particular situación que se dio en medio de los duelos con Mbappé, entre provocaciones y roces propios de un partido de alta tensión.

“Me dice: ‘¿Qué? ¿Me querés dar un beso?’. Ja. Y... le digo: ‘Bueno, ya que estás’”, relató entre risas el lateral paraguayo.

Tras la clasificación de Francia, Mbappé se mostró molesto por la intensidad del planteo paraguayo y dejó una frase fuerte sobre el desarrollo del partido.

“Demostramos que no somos solo un equipo que juega lindo al fútbol. Si hay que meter las manos en la mierda, las vamos a meter —perdón la expresión—”, expresó el delantero francés.

Además, el capitán de Francia sostuvo que su equipo también supo adaptarse a un trámite más áspero: “Nosotros también sabemos jugar al fútbol sucio y hoy ganamos, incluso en ese aspecto fuimos mejores que ellos”.

Cáceres respondió a esas declaraciones y defendió la postura de la Selección de Paraguay, que volvió a mostrar carácter competitivo en una instancia decisiva del Mundial.

“No lo escuché. La verdad, no sé ni lo que dijo. Salió a hablar que jugamos un partido sucio y no sé qué... Nosotros hicimos lo nuestro”, afirmó.

Por último, el lateral dejó una frase que resume el espíritu con el que Paraguay afrontó el cruce ante el vigente subcampeón del mundo: “Nosotros dejamos todo adentro de la cancha. Pelota que venía, jugábamos una final. Morimos de pie, como dijo Alfaro”.

Con la derrota ante Francia, Paraguay cerró su participación en el Mundial 2026, luego de una campaña que tuvo como punto más alto la histórica eliminación de Alemania por penales.